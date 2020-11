Cote d'Ivoire: Journée mondiale des enfants de la rue - Un programme du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant vole au secours de plusieurs enfants vulnérables à Yopougon

A l'occasion de la Journée mondiale des enfants de la rue célébrée ce jeudi 26 novembre, un programme de protection des enfants et adolescents vulnérables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a fait, un don de kits alimentaires et de cache-nez aux « enfants de la rue », dans la commune de Yopougon. Précisément au quartier Maroc et à la Rue princesse, où étaient rassemblés, les bénéficiaires.

L'équipe donatrice était conduite par le chef de projet, Kra Sylvain Konan. Il a indiqué que cette action s'inscrit dans la continuité des actions de bienfaisance de sa structure. « Cette année encore, nous avons décidé de faire ce que nous faisons d'habitude, à savoir venir dans les lieux de prédilection de ces enfants, les rencontrer, échanger avec eux et les emmener à comprendre que quand bien même, ils sont dans la rue, ils ne sont pas laissés pour compte », a-t-il indiqué.

Il a exhorté les enfants à avoir confiance en eux-mêmes car, dira-t-il, c'est le manque de confiance qui les a emmenés dans la rue. « Chers enfants, vous êtes appelés "enfants de la rue", mais sachez que vous êtes des enfants comme les autres enfants et des enfants comme ceux que nous avons à la maison. Et la Nation ivoirienne et le monde entier vous aiment aussi », a-t-il ajouté.

Le donateur a, en outre, invité les enfants, à respecter les mesures barrières contre la maladie à Covid-19. Il a aussi expliqué que le programme de protection des enfants et adolescents vulnérables du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant envisage administrer les premiers soins aux enfants de la rue qui sont véritablement vulnérables et de les accompagner dans un centre de santé, si le cas devient délicat.

Tout heureux de recevoir ces repas et ces cache-nez, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au ministère en charge de l'Enfant tout en souhaitant davantage de meilleures prises en charge pour réaliser leur rêve et garantir leurs droits.