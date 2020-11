Cote d'Ivoire: Masa 2022 - La direction révèle les conditions de participation

Du 5 au 12 mars 2022, se tiendra, à Abidjan, la 12ème édition du Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (Masa). Dans cette optique, depuis le 10 août dernier, la Direction générale dudit Marché a lancé l'appel à candidatures aux groupes artistiques.

Le communiqué de la direction dudit marché a indiqué que sont éligibles au titre du programme officiel, les créations remplissant de nombreuses conditions.

Qui sont entre autres, avoir un spectacle de moins de 3 ans, l'effectif du groupe, y compris l'encadrement et le manager, ne devra pas excéder 3 personnes pour l'humour, 3 personnes pour le slam, 3 personnes pour le conte, 8 personnes pour la danse contemporaine (pour le solo : 3 personnes), 8 personnes pour la musique, 10 personnes pour le cirque et la marionnette, 10 personnes pour le théâtre, 15 personnes pour la danse patrimoniale.

Autres conditions édictées : les décors et accessoires ne doivent pas être ni lourds ni encombrants et doivent être transportables sur les vols réguliers.

Et que le dossier de candidature pour la sélection officielle du Masa 2022 devra comprendre : une lettre de candidature adressée à la Direction générale du Masa, 3 photos de scène du groupe en haute définition (HD), une captation vidéo du spectacle (Les teasers et clips vidéos ne sont pas acceptés), une liste des créations et diffusions des 3 dernières années ou un press-book, une fiche de distribution indiquant : une adresse électronique et un numéro de téléphone du référent du groupe, la ville de départ du groupe, la liste nominative des personnes composant le groupe avec la mention de la date de naissance et la fonction dans le groupe, les noms et prénoms du régisseur ou du manager pour la musique, de l'administrateur pour les autres disciplines, les noms et prénoms de l'auteur, du metteur en scène ou du chorégraphe; une présentation du spectacle précisant : la date de création, le thème et la démarche, le résumé de l'histoire mise en scène pour le conte, l'humour, la danse et le théâtre, les textes des chansons pour la musique et le slam.

Et que les documents transmis demeurent la propriété du Masa qui s'engage à ne pas les exploiter à des fins commerciales. La liste des groupes retenus pour la sélection officielle sera publiée au plus tard le 5 octobre 2021.