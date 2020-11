Cote d'Ivoire: Média/Téléréalité - Fatim Sidimé se dévoile sous toutes ses facettes

A l'instar des stars internationales, Fatim Sidimé a désormais sa chaîne de téléréalité sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram : fatim.sidime.officiel.

Selon le top model, cette téléréalité qu'elle propose chaque dimanche à ses followers, est un nouveau produit de Sydney Conceptuel, sa maison de production, qui regroupe déjà l'École professionnelle des métiers de la mode et du mannequinat, les Awards du mannequinat africain, l'émission télé "La Saga des Mannequins" sur RTI 1 et l'Agence de mannequins et de formation de top models.

Le lancement officiel de la première capsule de 6 minutes a eu lieu le 22 novembre à 17h. « C'est une idée que je mûris depuis longtemps. Je la conçois comme ma contribution au niveau des partages d'expérience avec les jeunes, les fans qui me suivent. Ils découvriront mon parcours, j'explique les différents rouages et les clefs qu'on a utilisés pour être à notre niveau actuel. Cela peut leur permettre de ne pas perdre du temps sur certaines choses et d'atteindre plus vite leurs objectifs », a expliqué la patronne de Sydney Conceptuel.

Dans sa conception, Fatim Sidimé est filmée sous plusieurs facettes de sa vie, dans différents endroits et autour de divers thèmes (Dieu, la persévérance, la croyance en soi, le social, l'assistanat, etc.).