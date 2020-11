Cote d'Ivoire: Média - Le 1er salon de la presse numérique et des Awards annoncé pour le 18 décembre à Abidjan

Le premier Salon de la presse numérique et des Awards de Côte d'Ivoire va se tenir le 18 décembre 2020, à l'espace Crrae-Umoa, au Plateau. Le lancement de l'évènement a eu lieu ce jeudi 26 novembre 2020, à la Maison de la presse, à Abidjan-Plateau.

L'objectif principal dudit salon est de professionnaliser et promouvoir le secteur des médias numériques en Côte d'Ivoire, selon Joël Gnanzou, président de la Plateforme de la presse numérique de Côte d'Ivoire (Pnci), structure organisatrice de l'évènement.

« Il s'agit à travers ce salon de présenter les acquis du secteur, promouvoir l'excellence et de distinguer les meilleurs. Pour nous, il s'agit également de promouvoir les entreprises et les acteurs du secteur, participer au développement et à la professionnalisation du métier et de créer un cadre de rencontres et d'échanges d'affaires », a-t-il ajouté.

A l'en croire, le salon vise aussi à engager les médias nationaux à l'effet de créer un environnement durable de confiance et de cohésion sociale par la distinction des productions des meilleurs acteurs de l'écosystème des médias en Côte d'Ivoire.

Plusieurs prix seront décernés. Entre autres, les prix entreprises et médias, prix de la meilleure entreprise de presse numérique de Côte d'Ivoire, prix des meilleurs supports médias, prix de la meilleure agence de presse et du prix du meilleur journal en ligne.

L'évènement est organisé avec l'appui institutionnel de la Direction des partenariats et du développement des médias (Dpdm) du ministère de la Communication et des Médias autour du thème principal : « L'impact de la presse numérique sur l'environnement écologique, économique et socio-politique en Côte d'Ivoire ».

C'est à juste titre que M. Guillaume Beda, directeur des partenariats et du développement des médias, a salué l'initiative. « Nous sommes à l'aise d'accompagner cet évènement qui, pour nous, permet d'encourager les acteurs et de promouvoir l'excellence », s'est-il félicité. Avant de lancer un appel aux partenaires au développement d'accompagner cette première édition qu'il qualifie d'évènement majeur dans le secteur de la presse en Côte d'Ivoire.

Plusieurs plénières avec plusieurs sous-thèmes sont au programme. Seront primés, les entreprises, journalistes, blogueurs, médias (supports de diffusion), reportages (grands genres) ou les productions écrites, web télés, web radios diffusées en ligne ayant contribué tout au long de l'année à la cohésion sociale et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire.

A noter qu'au terme de cet événement, le secteur veut acquérir une notoriété et une crédibilité qui dépassent les frontières.