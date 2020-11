Ile Maurice/Madagascar: Foot-Tournoi « Gasy iray » à Maurice - FC St Pierre et FC Avenir en finale

Le FC Avenir est qualifié pour la finale.

Les équipes du FC St Pierre et du FC Avenir sont qualifiées pour la finale de la troisième édition du grand tournoi dénommé « Gasy iray », organisé par l'association « Malagasy miray hina », dans le but de réunir les ressortissants malgaches à Maurice. Plus qu'une marche pour les deux formations en quête du sacre pour cette année. La finale se déroulera ce dimanche au stade Rose Hill.

En effet, huit équipes malgaches étaient en lice parmi les 16 existantes à l'île Maurice, lors du coup d'envoi de la phase des éliminatoires, il y a trois mois de cela. FC Fanantenana, la championne en titre, fait partie des grandes absentes. FC St Pierre a remporté le ticket pour la finale en s'imposant face au FC Lakassia par 1 but à 0, lors de la demi-finale le week-end dernier. Pour FC Avenir, l'équipe a défait FC DDI sur le score de 5 buts à 0. Quatre joueurs ont été présélectionnés pour le titre du meilleur joueur qui sera révélé dans trois jours, en l'occurrence Tahina (FC Avenir), Zara (FC St Pierre), Tovo (FC DDI), Sitraka (FC Lakassia).

L'association ne s'arrête pas sur le volet sportif. Dans le cadre de la valorisation des coutumes et mœurs malgaches, elle organisera un concours de danse typiquement malgache en jumelé de ce dernier match. Ainsi, les membres n'ont pas oublié leurs compatriotes qui vivent avec le kere et la sécheresse dans le Sud. Ils ont cotisé et récolté 2045 Rs soit 204 000 ariary, lors de cette demi-finale. L'opération continuera ce dimanche et l'association incite les Malgaches à Maurice à participer à cet élan de solidarité. Il y aura également divers jeux et lots à gagner.