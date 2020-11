Sahara Occidental: Le PRA renouvelle sa position inaliénable aux côtés du peuple sahraoui

Alger — Le secrétaire général du parti du Renouveau Algérien (PRA), Kamel Bensalem, a renouvelé, jeudi, à Alger la position inaliénable de son parti aux côtés du peuple sahraoui dans sa lutte pour l'indépendance, appelant les Etats arabes, musulmans et africains, ainsi que la presse internationale à exercer une pression sur l'ONU afin d'appliquer la légalité internationale.

"Nous sommes ici pour réitérer notre solidarité et notre position inaliénable au côté du peuple Sahraoui qui traverse présentement un moment charnière dans sa lutte pour l'indépendance et la libération de tous ses territoires occupés", a déclaré M. Bensalem, qui s'est rendu jeudi l'ambassade de la RASD à Alger pour exprimer sa solidarité et son soutien au peule sahraoui.

"La position du PRA s'inspire aussi de celle de l'Algérie qui est résolument en faveur de la libération des peuples et le triomphe de la légalité internationale", a ajouté le SG du PRA, saluant la bravoure du peuple sahraoui qui est, selon lui, "sur les pas du peuple algérien qui avait pu au bout de 7 ans de lutte chasser le colonialisme français".

Revenant longuement sur la genèse du conflit au Sahara Occidental, M. Bensalem a évoqué plusieurs haltes historiques, et dénoncé "le silence de certains pays arabes, musulmans et Africains, ainsi que de la presse internationale face à l'agression marocaine contre des civils Sahraouis"

Pour le SG du PRA , "il est inconcevable que des pays aussi lointains que ceux de l'Amérique latine et de l'Asie expriment leur soutien et leur solidarité avec le peuple sahraoui, alors que des pays arabes et musulmans observent un silence radio face à la souffrance d'un pays frère".

"La dénonciation de l'agression marocaine doit être forte et sans concession, car le Maroc est un pays qui ne cache pas ses ambitions expansionnistes. Le silence de la communauté internationale ne le fera qu'à avancer dans sa logique",a-t-il, en outre, souligné.

Abondant dans le même sens, Abdelkader Taleb Omar, a indiqué "que l'objectif principal du Maroc dans sa volonté d'annexer le Sahara Occidental est justement de se permettre une place de leader en Afrique et dans la région".

"Le Maroc est en train de saisir l'inaction de l'ONU, de l'Union africaine et des pays arabes pour réaliser justement son objectif expansionniste dans la région", s'est indigné l'ambassadeur, déplorant la position passive des Nations-Unies.

" Le discours et l'intervention de l'ONU sont jusque-là passifs. L'ONU met l'agresseur et l'agressé sur le même pied d'égalité. Or la solution est claire. Il suffit d'organiser le référendum autodétermination pour venir à bout de ce conflit", a-t-il indiqué, ajoutant que " le Maroc assumera toutes les conséquences que pourrait connaitre la région".

Abdelkader Taleb Omar qui a renouvelé ses remerciements à toute le classe politique et au mouvement associatif algériens pour leur solidarité et leur position honorable, a souligné "que cet élan n'est pas étrange à l'Algérie qui sert désormais d'exemple au monde entier en termes de lutte et de la défense des droits des peuples en quête de leur indépendance".

Le diplomate a noté que la position et le soutien de l'Algérie sont conformes aux principes de la légalité internationale. "C'est le mutisme et l'inaction qui sont condamnés par les principes onusiens (relatifs) à la libération des peuples et au triomphe de la liberté", a-t-il conclu.