Ile Maurice: Covid-19 - Un nouveau cas confirmé et deux importés

Hier, en conférence de presse du National Communication Committee, le docteur Zouberr Joomaye a annoncé qu'il attendait les résultats d'une personne qui a eu contact avec le patient testé positif du 12 novembre dernier. Et c'est ce vendredi matin, le ministère de la santé confirme qu'une femme de 57 ans a été testée positive au Covid.

Il faut savoir qu'elle a été retracée grâce au «Contact Tracing» et qu'elle a eu des contacts prolongés et rapprochés avec les deux cas positifs initiaux. Depuis le 12 novembre dernier, elle se trouve en isolement dans un centre dédié à cet effet et comme elle est asymptomatique, elle a été́ transférée au New ENT Hospital. Et en ce qui concerne les autres personnes retracées par «Contact Tracing», les examens ont révélé qu'elles sont négatives. Et elles ont regagné leurs domiciles. Toutefois, elles reçoivent régulièrement la visite des officiers du ministère de la Santé.

A souligner que deux autres personnes ont été testées positives au Covid. Ces deux cas importés émanent d'un homme et d'une femme âgés de 21 ans, en provenance de France. Ils ont été transférés à l'hôpital ENT à Vacoas.

Le nombre de cas actifs à Maurice s'élève donc à 48.