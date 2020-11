Afrique: Basketball / Tournoi de Kigali - (60-53) - Victoire poussive des «Lions»

L'équipe du Sénégal a épinglé hier, jeudi 26 novembre un deuxième succès de rang dans le tournoi de Kigali qualificatif pour l'Afrobasket 2021. Opposés au Mozambique, les «Lions» ont soufflé le chaud et le froid pour s'imposer sur une courte tête (60 -53). Après avoir assuré la qualification, la bande à Clevin Hannah va aller chercher la première place de la poule B dans le dernier duel qui les opposera ce vendredi à Kigali Arena à un «Grand d'Afrique», l'Angola.

L'équipe du Sénégal a décroché hier, jeudi 26 novembre sa qualification avec son second succès obtenu ce jeudi 26 novembre lors de la deuxième journée de la poule B du tournoi de Kigali. Les «Lions» se sont imposés face Mozambique (60 à 53).

Sous la houlette du pivot Youssou Ndoye (10 points et 5 rebonds) et du meneur Clevin Hannan, les Lions ont d'entrée de jeu survolé les débats grâce à une bonne défense et un jeu rapide. Ce qui leur permet de se détacher au score (4- 16) et de virer au premier quart temps avec une bonne avance (7-16). Le coach Boniface Ndong en profite pour tourner son banc. Mais, il est tout de suite contraint de demander le temps mort pour réajuster son équipe après une succession de pertes de balles de prise de paniers faciles et de maladresse. Le Sénégal fait du surplace (11-17.3e).

Le retour de Clevin Hannah (13 points et 9 passes décisives) sur ne parquet booste l'attaque. Son adresse sur les primés redonne l'avantage au Sénégal (16- 25.5e) mais aussi lui permet d'accéder à la pause avec une bonne longueur d'avance. Au retour des vestiaires, les «Lions» maintiennent la cadence. Plus agressifs en défense, ils accentuent la pression. Le meneur Alkaly Ndour est dans le sillage de l'autre meneur Hannah.

Les Lions haussent le ton et enfilent les paniers. Le Sénégal prend le large (22-44, 5e) et (24-48.9e), tient le bon bout et vire à la fin du troisième quart-temps avec une nette avance (20-32). Malgré cet avantage, le quatrième et dernier quarts temps sera loin d'être une formalité. L'équipe mozambicaine se rebiffe. Sous la conduite de son meneur Kendal Allen Manuel (top scoreur du match avec 20 points) tranchant aussi bien sur les pénétrations que sur les tirs, grignote l'écart et talonne le Sénégal à une minute de la fin.

Les Lions ne lâchent pas prise et s'assurent de la victoire avec une courte marge (53-60). La qualification en poche, ils effectuent dès ce vendredi leur dernière sortie dans cette fenêtre de la FIBA. Ils affronteront l'Angola avec au bout la première place du groupe B.