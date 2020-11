Egypte: L'initiative "Parlez en arabe" parrainée par le président Al-Sissi

L'initiative "Parlez en arabe" du ministère de l'immigration et les affaires des Egyptiens à l'étranger a bénéficié du parrainage du président Abdel Fattah Al-Sissi, pour devenir, dès aujourd'hui l'une des initiatives nationales renforçant le lien des expatriés avec leur mère-patrie, par l'apprentissage de la langue arabe, du patrimoine, des traditions et des valeurs de l'Égypte.

Le président a chargé le ministère de l'Immigration de travailler à la diffusion en direct des évènements égyptiens importants, au renforcement des liens entre les Expatriés et la patrie et au rappel et à l'explication des occasions nationales et religieuses, a affirmé le ministère, dans un communiqué jeudi.

Cette initiative permettra, via de nombreux moyens et les réseaux sociaux, aux jeunes et aux enfants expatriés de découvrir leur mère-patrie et de connaître les défis qu'elle affronte, a fait savoir la ministre, Nabila Makram.