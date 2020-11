Egypte: Réunion du ministre des Sports sur la finale de la Ligue des Champions de la CAF

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Achraf Sobhy a tenu, jeudi, une réunion de coordination, au siège du ministère, avec toutes les personnes concernées par la finale de la Ligue des Champions de la CAF, qui se tiendra demain vendredi entre Zamalek SC et Al Ahly SC au stade international du Caire.

Au cours de la réunion, il a été confirmé qu'il n'y avait plus de billets ou d'invitations concernant le match et que les délégations officielles qui devraient y assister uniquement doivent figurer sur les listes approuvées par la Confédération africaine de football (CAF), en tant que responsable de l'organisation du match, en coordination avec la Fédération égyptienne de football (FEF) et les autorités de sécurité.

La réunion a également abordé les préparatifs concernant le stade international du Caire et les mesures de précaution du ministère de la Santé, pour la participation du public, les joueurs, les organes techniques et administratifs et les organisateurs du match.