Egypte: Le pays tient à coopérer avec l'Irak dans tous les domaines

L'Egypte tient à coopérer avec l'Irak dans tous les domaines, en particulier celui militaire, dans le cadre des constantes de la politique égyptienne envers l'Irak, en le soutenant pour surmonter tous les défis dans le but de renforcer ses institutions nationales, préserver sa sécurité et sa stabilité et réaliser le progrès et la prospérité à son peuple, a déclaré le Président Abdel Fattah Al-Sissi lors de la rencontre avec le ministre irakien de la défense, Juma Anad Saadoun.

L'entretien, auquel a pris part le commandant général des forces armées et ministre de la défense et de la production militaire, le Général Mohamed Zaki, a porté sur la coopération militaire entre l'Egypte et l'Irak y compris les manœuvres conjointes, l'échange d'expériences, les programmes de formation et d'amélioration des capacités outre un certain nombre de dossiers arabes et régionaux d'intérêt commun, a dit le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Le Président Al-Sissi a demandé de transmettre ses salutations à son homologue irakien, Barham Saleh et au premier ministre, Moustafa al-Kazimi.

Pour sa part, le ministre irakien de la défense, Juma Anad Saadoun a exprimé l'aspiration de son pays à renforcer la coopération avec l'Egypte, notamment après sa réussite sous la direction du Président Al-Sissi à devenir un modèle inspirant dans une région souffrant de crises et de troubles et malgré les grands défis posés par ces conditions pressantes.

Il a transmis les salutations du président et du premier ministre irakiens, exprimant son appréciation pour les efforts égyptiens déployés en faveur de l'Irak à différents niveaux.