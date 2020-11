Madagascar: Commerce international - Une plateforme numérique de fret lancée par Saloodo!

La startup logistique Saloodo lance sa plateforme numérique de fret sur quatre continents et dans plus de 50 pays.

Selon la présentation faite par ses dirigeants, l'objectif est de connecter avec fluidité les expéditeurs et les transporteurs sur les marchés internationaux. A noter que Saloodo est une plateforme numérique dédiée au fret routier parmi les plus internationales au monde. Elle est désormais prête à être utilisée au niveau mondial pour le fret routier. Une grande étape dans l'histoire encore récente de la société, qui a été bien préparée en termes de durabilité et de stratégie.

Expansion rapide. D'après ses promoteurs, cette plateforme numérique dédiée au fret routier, intuitive et conviviale, a été lancée en Allemagne en 2017 et n'a cessé de se développer depuis. Au départ, Saloodo était disponible dans quelques autres pays européens, et connaissait également une croissance rapide dans des marchés émergents hors d'Europe, comme le Moyen-Orient et l'Afrique.

Mais son expansion à travers le monde s'est faite très vite. « Saloodo! a été créée voici quatre ans. Dès le premier jour, notre objectif a été de proposer à nos clients une réelle valeur ajoutée et de leur simplifier la vie. Ceci en tête, nous nous sommes toujours donné la liberté de développer des fonctions qui soient proches des besoins de nos clients sur les différents marchés.

Mais il était temps maintenant de tout rassembler sur une plateforme et de faire bénéficier les clients de Saloodo! dans le monde entier de l'ensemble de ces efforts », a déclaré le PDG de la société, Thomas Grunau. Bref, cette société compte étendre davantage ses activités à travers le monde, aussi bien du point de vue géographique que de la diversité des solutions qu'elle propose sur le marché.