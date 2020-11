Gabon: Ogooué-Lolo - La DGCC à Koula-Moutou

La délégation de la Direction générale de la concurrence et de la consommation( DGCC) , conduite par Luther Steeven Abouna Yangui, a effectué une mission de contrôle dans la province de l'Ogooué-Lolo, notamment à Koula-Moutou. c'était la semaine dernière en présence des agents du service provincial de ladite direction générale de la concurrence et de la consommation.

Le Directeur général de la Direction générale de la concurrence et de la consommation Luther Steeven Abouna Yangui et sa délégation se sont rendus dans l'Ogooué Lolo, précisement à Koula-Moutou dans le cadre d'une mission de contrôle. Il était aussi question pour la délégation, de visiter le nouveau bâtiment du service provincial de la concurrence et de la consommation de la province. Cette mission à l'interieur du pays , faut-il le souligner, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions gouvernementales en matière de lutte contre la vie chère.

Echangeant avec les opérateurs économiques, Luther Steeven Abouna Yangui leur a rappelé et demandé de respecter la réglementation en matière de prix de concurrence et de la consommation. Plusieurs rencontres et séances de travail ont été du rendez-vous et du recevoir. Elles étaient pour la plupart, portées sur les conditions de travailler surtout leurs conditions. Dans un hôtel de la place, le Directeur général de la Direction générale de la concurrence et de la consommation n'a pas manqué d'expliquer sa nouvelle vision, celle d'une "DGCC moderne et dynamique au service des consommateurs". Aussi, a t-il rappelé à des fins utiles qu'une des missions principales" est d'assurer la consommation et la protection des intérêts des consommateurs".

Covid19 oblige, les uns et les autres ont été sensibilisés au respect des mesures barrières afin de lutter efficacement contre la pandémie qui sévit le monde entier. Le conseil de discipline a été réactivé pour sanctionner les comportements en marge des règles établies.