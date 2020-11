Afrique: Prix FIFA "The Best Player " - Mohamed Salah et Sadio Mané honorent le continent

L'Egyptien Mohamed Salah et son coéquipier de club (Liverpool FC), le Sénégalais Sadio Mané, sont parmi les onze prétendants au prix du meilleur joueur de l'année qui sera remis lors de la cérémonie des FIFA Best Awards.

En cette année très spéciale, à cause de la pandémie de coronavirus, au terme de laquelle le Ballon d'Or ne sera pas décerné, le prix FIFA "The Best Player", qui récompense le meilleur joueur de l'année fera sûrement l'objet d'une attention particulière. Et justement, l'instance dirigeante du ballon rond, la Fédération internationale de football et association, a dévoilé ce mercredi la liste des 11 nommés pour ce titre.

Parmi eux, on retrouve évidemment le grandissime favori Robert Lewandowski, seul représentant du Bayern Munich, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, avec Thiago Alcântara qui a entretemps été transféré à Liverpool. Finalistes malheureux avec le Paris Saint-Germain, Neymar et Kylian Mbappé sont là aussi en dépit de leurs performances mitigées durant le Final 8.

Les deux Parisiens figurent aux côtés des deux monstres du football mondial, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ou encore de Kevin De Bruyne, désigné meilleur joueur de Premier League la saison dernière. Le gagnant de cette édition sera connu le 17 décembre prochain.

Notons que les The Best FIFA Football Awards sont des récompenses remises chaque année par le conseil d'administration de la Fifa, depuis 2016. La première cérémonie de remise des prix a eu lieu le 9 janvier 2017 à Zurich, en Suisse. Si les deux premières éditions ont été remportées par le Portugais Cristiano Ronaldo, alors qu'il évoluait encore au Real Madrid, l'édition 2018 a été remportée par le Croate Luka Modrić (Real Madrid) et l'Argentin du FC Barcelone Lionel Messi a pour sa part inscrit son nom dans le palmarès de ce pris en gagnant l'édition 2019.

Les 11 nommés pour le prix FIFA "The Best Player"

Thiago Alcântara (Espagne/ FC Bayern Munich/ Liverpool FC), Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC), Kevin De Bruyne (Belgique/ Manchester City FC), Robert Lewandowski (Pologne/ FC Bayern Munich), Sadio Mané (Sénégal / Liverpool FC), Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone), Neymar (Brésil/ Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Espagne/ Real Madrid CF), Mohamed Salah (Egypte / Liverpool FC), Virgil van Dijk (Pays-Bas/ Liverpool FC).