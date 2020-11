Maroc: "SAP Signature Management" certifiée par Al Barid Bank Esign et l'ANCE

Casablanca — SAP Afrique Francophone a annoncé la certification de sa plateforme leader mondial de la signature électronique "SAP Signature Management by DocuSign" par Al Barid Bank Esign et l'Agence nationale de certification électronique tunisienne (ANCE).

Il s'agit d'une solution qui vise à rationaliser les process de signature afin de fluidifier les circuits administratifs en toute sécurité et légalité, indique un communiqué de SAP Afrique Francophone, notant qu'en tant qu'acteur majeur de la transformation culturelle en Afrique Francophone, SAP poursuit son accompagnement des entreprises intelligentes sur leur chemin vers la résilience, et continue de les munir de solutions digitales innovantes pour les aider à faire face aux défis auxquels elles font face.

Depuis quelques années, la transformation digitale a permis aux entreprises de numériser leurs activités. Cette révolution des technologies informatiques a favorisé un boom de développement des logiciels liés au traitement des documents administratifs.

Selon une étude de P&S Intelligence, citée dans le communiqué, la crise sanitaire du Covid-19 devrait propulser le marché mondial de la signature électronique à un taux de croissance annuel composé de 24,6 % entre 2020 et 2030. Grâce à la e-signature, les process de validation sont traités en des temps records et offrent des avantages compétitifs et un confort non-négligeable, tant pour les entreprises que pour les particuliers.

Très attendue dans le continent Africain, l'ère de la dématérialisation des procédés d'entreprises a été accueillie par de nombreux pays du Maghreb et d'Afrique Francophone tels que le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou encore le Togo. De ce fait, SAP s'est fixé l'objectif de renforcer son réseau de partenaires pour pouvoir servir le maximum d'entreprises en Afrique Francophone dans leur mise en place d'un meilleur système de gestion numérique.

SAP dispose en effet d'une plateforme de Signature électronique, Signature Management by DocuSign. "Nous sommes ravis de notre partenariat avec SAP et DocuSign permettant à nos clients de bénéficier des atouts de la signature électronique pour assurer leur transformation digitale en toute confiance et simplicité", témoigne Syrine Tlili, Directeur Général de l'ANCE, citée dans le communiqué.

De l'établissement d'un devis à la confirmation d'une transaction commerciale, ce procédé gagnant-gagnant sécurisé permet aux entreprises de traiter en une seule journée, plus de 80% de leurs dossiers complétés.

En cette période de pandémie de Covid-19 où le télétravail est préconisé comme mesure sanitaire de sécurité, la certification de DocuSign par Al Barid Bank Esign et l'ANCE offre aux entreprises au Maroc et en Afrique Francophone la possibilité de continuer à mener à bien leurs activités commerciales et administratives sans requérir la présence physique des responsables en question ou de matériel informatique (imprimante, scanners, etc.).

À travers la certification de la solution SAP Signature Management by DocuSign, les entreprises pourront conserver sous format électronique, les données échangées dans le cadre de leurs activités professionnelles ou privées en toute légalité et avec les mêmes garanties qu'un échange ou stockage papier, précise la même source.

Fortement impactées par les nombreuses exigences et restrictions sanitaires, les entreprises de différents secteurs d'activités ont accompli des progrès substantiels dans leurs taux de concrétisation de ventes par correspondance, d'achats de marchandises, ou de prestations de services en un clic. SAP Signature Management by DocuSign s'inscrit dans cette continuité d'accompagnement des entreprises Africaines dans l'amélioration de leurs capacités de réaction tout en innovant leur proposition d'expérience client.

Il est aujourd'hui évident que cette modernisation du process va booster la vie économique de nombreuses entreprises ainsi que leur impact écologique en minimisant les coûts liés aux documents papier. En offrant plus de flexibilité aux entreprises par ces temps d'incertitude sanitaire, SAP Signature Management by DocuSign réconforte ses clients dans leur expérience client en optant pour la signature électronique comme solution incontournable pour accélérer leurs process.

Intégré à l'expérience client, cette solution de e-Signature augmente considérablement la productivité des entreprises avec des intégrations prédéfinies à l'objet de devis SAP Sales Cloud, au Configure Price Quote (CPQ), aux commissions et à l'intégration du ProducerPro. Ainsi, les clients peuvent économiser jusqu'à 33$ par document et éliminer les frais d'administration, d'impression, et d'expédition.

Comme le précise Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP Afrique Francophone: "à l'heure de la distanciation sociale dictée aux entreprises, la connectivité avancée de DocuSign permet aux entreprises, de la TPME à la multinationale, non seulement de procéder au traitement de tous types de transactions dans des délais minimes, mais aussi à la validation et suivi des projets par les parties prenantes et par intelligence artificielle".

SAP intègre SAP Signature management by DocuSign dans ses applications, permettant ainsi à ses utilisateurs une parfaite autonomie sur les process et les données de leur entreprise en temps réel et de bout en bout.

SAP est le leader du marché des applications d'entreprise avec 77% des transactions financières mondiales passent par un système SAP. L'entreprise accompagne les organisations de toute taille et de tout secteur à mieux opérer.

Les technologies de machine learning, d'Internet des objets (IoT), d'analytique avancée et de gestion de l'expérience de SAP aident ses clients à transformer leur activité en "entreprise intelligente". SAP dote les professionnels d'une vision approfondie sur leur activité et favorise la collaboration pour garder une longueur d'avance sur leurs concurrents.

"Pour les entreprises, nous simplifions la technologie afin qu'elles puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent, sans interruption. Avec son réseau mondial de clients, partenaires, employés et leaders d'opinion, SAP aide le monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun", conclut le communiqué.