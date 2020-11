Maroc: L'ADII lance "Diw@anati" et "Bayyan Ly@", deux produits dédiés à l'entreprise et au consommateur

Rabat — L'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) a lancé, vendredi à Rabat, deux nouveaux produits baptisés "Diw@anati" et "Bayyan Ly@", destinés à l'entreprise et au grand public, venant ainsi enrichir la palette des prestations en ligne offertes par l'ADII à ses clients-usagers.

Le premier produit, Diw@anati, est une plateforme web personnalisée destinée, dans un premier temps, aux chefs d'entreprise. Il a pour vocation de leur offrir une vue d'ensemble sur leurs opérations douanières, la possibilité d'en assurer le suivi au quotidien et en temps réel et ainsi de leur permettre de disposer d'informations fiables et actualisées les aidant à mieux identifier d'éventuelles contraintes et à anticiper les risques potentiels.

Le second produit que l'Administration des Douanes lance concomitamment avec Diw@nati, porte le nom de Bayyan Ly@. Il s'agit d'une application mobile gratuite qui contribue à la protection des consommateurs en les informant sur l'authenticité de certains produits du marché.

S'exprimant lors d'un point de presse dédié à la présentation de ces deux produits digitaux, le directeur général de l'ADII, Nabyl Lakhdar, a souligné que les deux produits permettront d'améliorer la relation avec les opérateurs et le consommateur, en leur donnant accès à l'information douanière dont ils ont besoin de manière "rapide", "simple" et "transparente".

Aujourd'hui, l'accès à l'information est essentiel pour l'entreprise. Avec "Diw@anati", les opérateurs pourront économiser énormément de temps et améliorer, in fine, leur façon de produire et de créer de la valeur, a relevé M. Lakhdar.

"Bayyan Ly@" permettra, quant à lui, au consommateur d'avoir une idée sur l'authenticité de certains produits du marché et notifier éventuellement la Douane pour faire les contrôles nécessaires, a-t-il ajouté

Et de noter que l'ADII est prêt à améliorer ces produits lancés aujourd'hui et les enrichir de manière à satisfaire les besoins des opérateurs et des consommateurs finaux.

S'agissant des principales fonctionnalités de Diw@nati, qui en intégrant quelques services libres d'accès, elles sont accessibles par authentification de l'opérateur économique. Cet espace est organisé autour de six fonctions principales dont la mise en service sera progressive.

Accessible via le portail Internet de l'ADII et en version mobile, Diw@nati utilise la technologie "responsive web design" offrant une expérience de consultation optimale quel que soit le terminal de consultation utilisé.

Pour ce qui est de Bayyan Ly@, ce nouveau service destiné au grand public, a pour objectif de permettre au consommateur de vérifier l'authenticité des marchandises soumises au marquage fiscal douanier et de consulter des informations utiles sur les produits concernés, en l'occurrence les boissons et les tabacs manufacturés.

Concrètement, il suffit de scanner, via la caméra d'un Smartphone, le code QR imprimé sur la vignette fiscale apposée sur l'emballage du produit, ou d'introduire les 8 caractères qui figurent directement sur certains produits, lorsqu'ils ne comportent pas de vignettes fiscales. Le résultat restitué permet de s'assurer de l'authenticité du produit mis en vente et de prendre connaissance de certaines de ses caractéristiques.

Au cas où les informations révélées seraient contradictoires avec les attributs réels du produit en question, l'application permet à l'utilisateur de signaler les discordances relevées au moyen d'une notification automatique à la Douane.

L'application "Bayyan Liy@" est téléchargeable gratuitement sur les plateformes Play Store (Android) et App Store (IOS). Pour les besoins éventuels d'information ou d'assistance, les utilisateurs peuvent se rendre sur le site web dédié, à l'adresse "https://bayyanliya.douane.gov.ma".