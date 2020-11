Maroc: Mémorandum d'entente pour l'échange d'expertises entre Khalil Gibran School et l'école britannique OGHSI

Rabat — L'établissement d'enseignement privé, Khalil Gibran School (KGS), et l'école britannique Oldham Hulme Grammar School International (OGHSI) ont signé, vendredi à Rabat, un mémorandum d'entente portant sur l'échange d'expertises entre les deux établissements au profit de leurs élèves et leurs enseignants.

Paraphé, en visioconférence, par le président-fondateur de KGS, Fouad Lyoubi et le président directeur général de OGHSI, Craig Mairs en présence du consul général britannique à Rabat, Daniel Katte, ce mémorandum d'entente prévoit un échange de savoir-faire et d'expériences entre les deux écoles, et jette les jalons d'une coopération que les deux parties veulent fructueuse et pérenne.

Possédant des points communs, les deux parties ont convenu de mettre à niveau des écoles KGS existantes aux standards OGHSI, de créer une unité commune à Tanger qui portera les noms des deux institutions.

Le partenariat porte également sur la mise à disposition par OGHSI au profit de KGS des méthodes et des procédures managériales (recrutement et formation des enseignants et des cadres administratifs), et pédagogiques (ressources et matériels didactiques), ainsi que l'échanges d'enseignants et d'élèves.

S'exprimant à cette occasion, M. Lyoubi s'est félicité que ce mémorandum d'entente, "signé avec une prestigieuse école de Manchester, ayant plus de quatre siècle d'existence, permettra de développer et d'assurer une formation de qualité aux enseignants et par conséquent un meilleur enseignement aux élèves".

"Nous sommes une école marocaine, nous préparons nos enfants aux examens nationaux marocains, nous privilégions la promotion de notre culture et de notre histoire, mais en parallèle, nos élèves doivent être ouverts à l'universalité via la langue anglaise", a-t-il soutenu.

De son côté, M. Mairs s'est dit convaincu que ce partenariat sera autant bénéfique pour les élèves de OGHSI que pour ceux de KGS.

Il a, dans ce sens, mis en avant l'intention de son école de s'ouvrir sur d'autres villes marocaines, à savoir Tanger et Marrakech.

Pour sa part, le président de l'association des parents d'élèves de KGS, Issam Qandoussi, a souligné que la langue anglaise est, "de nos jours, d'une importance capitale pour nos enfants et pour leur avenir dans un contexte de mondialisation".

En plus de leur culture arabe et la langue française qu'ils maîtrisent, les élèves doivent également "réfléchir" et "penser" en anglais, a-t-il ajouté, précisant que le partenariat avec la traditionnelle et historique OGHSI demeure la meilleure voie pour aboutir à cette fin.

Fondée en 1986, KGS compte plus de 700 élèves de 70 nationalités allant du préscolaire au lycée. L'école assure un enseignement trilingue (Arabe, Anglais, Français) suivant les programmes de l'Université de Cambridge et du ministère de l'éducation nationale.

Unique administrateur des examens International General Certificate of Secondary Education (IGCE) depuis 1998 au Maroc, KGS est également le seul centre d'examens accrédités de l'Université de Cambridge.

Pour sa part, l'OGHSI a été créé en 1611. C'est un établissement d'enseignement scolaire britannique connu pour sa longue tradition d'excellence. Présent en Angleterre et en Écosse, il adopte une approche holistique et s'enorgueillit de dispenser un enseignement moderne étayé par la transmission de valeurs traditionnelles.