Congo-Brazzaville: Musique - Saïd Boussif, le "faiseur des stars"

Chaque artiste recherche l'approbation de son public afin de gagner en notoriété.

Outre le talent consenti dans la réalisation de leurs œuvres, les stars conjuguent des efforts en collaboration avec des personnes qui les accompagnent et qui les aident dans leurs prises de décision. Parmi eux figurent impérativement les managers, dont Saïd Boussif. Zoom sur cet homme qui met en évidence les prouesses de ses poulains.

Né un 16 décembre 1989, à Toulon (France), le co-fondateur et PDG du label Indifférence Prod, Saïd Boussif, est l'un des directeurs musicaux et management le plus connu dans le showbiz. Il manage des artistes à succès comme Gims, Dadju, Vitaa, Kendji Girac, Amel Bent ou Camélia Jordana.

En 2007, il signe des débuts fracassants dans les médias en occupant des postes clés tels qu'assistant promotion & marketing à Mistral FM où son expérience et sa dextérité donnent des résultats très productifs.

Épris de l'événementiel, du management des vedettes puis de la communication, Saïd Boussif voit des choses en grand. Il fait un passage réparable et fructueux chez Universal Music France, puis crée en 2016 son propre label "Indifférence Prod "où il évolue dans le secteur d'enregistrement sonore et d'édition musicale.

Les grands noms de la chanson française du moment sont managés aujourd'hui par lui grâce à son expertise.

Des albums événements hors pair passent par sa coordination, notamment « Ceinture noire », de Maitre Gims, « Mi Vida » de Kendji Girac, « Versus » de Slimane et Vitaa et bien d'autres. Son génie ne cesse de monter en flèche et fait de lui un véritable faiseur de stars.

La renommée d'un artiste ou d'une star vaudra toujours ce que vaut son manager, dit-on. Dans les mois qui suivent, Saïd Boussif managera « Le retour des rois », le nouvel album du groupe Sexion d'Assaut dont la sortie est prévue pour 2021.