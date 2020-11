Cote d'Ivoire: La gestion et le recyclage des déchets - Un secteur prometteur

L'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a abrité la cérémonie d'ouverture de la foire régionale des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets le jeudi 26 novembre 2020. C'est une initiative de la Fondation Magic System et de l'Institut de la Francophonie pour le développement durable sous la présidence du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité.

« Cette foire est pour nous une belle plateforme de rencontre de tous les acteurs. C'est aussi l'occasion de sensibiliser de jeunes étudiants qui représentent l'avenir », a affirmé Mme Linda Assamoi qui s'exprimait au nom de Thomas Caso, directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire.

La protection de la planète est au cœur des préoccupations de la société agroalimentaire, a indiqué Linda Assamoi. Soulignant que sa structure, soucieuse de l'environnement, mène d'énormes actions pour réduire les déchets plastiques qui dégradent la nature. « En Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de dire que toutes nos usines enregistrent zéro déchet à la décharge et sont certifiées ISO 14001 version 2015, référentiel international du système de management », a-t-elle déclaré.

Aussi la société a rappelé ses actions menées depuis 2019 sur le terrain dans la gestion des déchets plastiques concernant le processus de tri et de recyclage à travers trois modèles implémentés dans cinq communes du district d'Abidjan.

Pour sa part, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, a affirmé que « les déchets constituent une source de richesse inestimable. C'est un secteur prometteur ». Elle a encouragé la jeunesse à s'orienter vers le secteur des déchets. « Je voudrais donc saisir cette opportunité pour féliciter la Fondation Magic System pour son engagement et remercier tous les partenaires de l'assainissement et de la salubrité, le secteur public, le secteur privé ainsi que les partenaires internationaux ».

Aussi faut-il noter que ce sont 536 tonnes de déchets plastiques qui ont déjà été collectés par le groupe industriel Nestlé, favorisant la création de 43 emplois et la sensibilisation de 6000 personnes.