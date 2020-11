Cote d'Ivoire: Foire sur la gestion et le recyclage des déchets - La Fondation Magic System invite les jeunes à un «comportement éco-citoyen»

A l'initiative de la Fondation Magic System, en collaboration avec l'Institut de la Francophonie pour le développement durable (Ifdd), des centaines de jeunes se sont rassemblées le jeudi 26 novembre 2020, au Forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'était à l'occasion de la 1ère édition de la Foire régionale des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets.

Le directeur exécutif de la Fondation Magic System, Jean Louis Boua, a, d'entrée, montré le bien-fondé de cet évènement. Pour lui, cette foire est organisée en faveur des jeunes afin qu'ils aient « un bon comportement, un comportement éco-citoyen ». Avant de préciser qu'à travers la notoriété des Magiciens, il fallait réunir les acteurs nationaux afin de lutter contre le réchauffement climatique et principalement contre les pollutions liées aux différents types de déchets.

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, qui présidait ledit évènement, s'en est félicitée et surtout s'est réjouie de l'engouement des jeunes. Toutefois, elle a dit « attendre des jeunes une prise de conscience, qu'ils ont une belle opportunité avec le secteur des déchets, une belle opportunité de création d'entreprise, de création d'emploi et d'autonomisation ». Et d'ajouter : « c'est un secteur nouveau avec une filière fabuleuse, prometteuse de plusieurs emplois disponibles dans une chaîne de déchets à partir de la pré-collecte, la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation. Il s'agit donc pour les acteurs de la mise en œuvre de cette politique moderne de gestion des déchets impulsée par le gouvernement sous le leadership du Président de la République, Alassane Ouattara ».

A sa suite, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Pr Joseph Séka Séka, a abondé dans le même sens. « Nous sommes heureux de voir que ce sont les jeunes qui prennent conscience d'organiser ces foires, ces réunions qui permettent d'informer le grand public sur le danger que constituent non seulement les déchets et sur notre environnement, la santé des populations, le bien-être des peuples mais aussi de faire comprendre que ces déchets, tout en étant dangereux, bien gérés, bien adressés pourront être des sources de revenus », s'est-il réjoui.

Notons que cette 1ère édition de la Foire régionale des jeunes sur la gestion et le recyclage des déchets a pour thème : « L'innovation au service de la réduction des déchets en période de pandémie du Covid-19 ». Elle refermera ses portes ce vendredi 27 novembre 2020. Plusieurs panels et expositions étaient également au menu.