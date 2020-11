Afrique: Niamey - Les ministres des AE de l'OCI saluent les efforts de SM le Roi pour la protection de la ville d'Al Qods

Niamey — Le Conseil des ministres des affaires étrangères de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a salué, vendredi à Niamey, le rôle de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, dans la protection des lieux sacrés de la ville sainte.

Les ministres des affaires étrangères de l'OCI ont hautement loué, à l'occasion de la 47è session du conseil des ministres, le combat mené par le Comité Al-Qods contre les mesures israéliennes visant à judaïser la ville sainte.

Ils se sont félicités également du rôle tangible de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif dans la réalisation de projets de développement et d'activités au profit des Maqdessis pour soutenir leur résistance, appelant les pays membres de l'OCI à accorder davantage de soutien à l'agence pour appuyer son action.

Les ministres ont salué, en outre, la création du Centre culturel marocain "Bayt Al Maghrib" à Al Qods pour promouvoir les valeurs de tolérance et de coexistence entre les cultures et les religions monothéistes.

Le Conseil des ministres des AE a saisi cette occasion pour mettre en avant le haut patronage de SM le Roi accordé au Congrès sur "Les droits des minorités religieuses en terre d'Islam", tenu en janvier 2016 à Marrakech et la teneur de la Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses, ainsi que l'appui du Souverain aux activités de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

Les chefs de diplomatie des Etats membres de l'OCI ont renouvelé leur remerciement à SM le Roi pour avoir bien voulu donner Son accord pour la désignation de SAR la Princesse Lalla Meryem, ambassadeur de bonne volonté de l'organisation dans le domaine de l'autonomisation de l'institution de mariage et de la famille et de la lutte contre le mariage des mineures.

Le Maroc est représenté à cette session de deux jours par une délégation conduite par la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l'étranger, Nezha El Ouafi et composée notamment de l'ambassadeur du Maroc au Niger, Allal El Achab et du représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l'OCI, Abdallah Babbah.

A cette occasion, Mme El Ouafi a souligne que "le Maroc réaffirme sa position constante appuyant le processus de paix comme choix stratégique pour aboutir à un règlement juste, pérenne et global du conflit palestino-israélien selon la solution à deux Etats et de sorte à permette au peuple palestinien frère de recouvrer ses droits légitimes et d'établir son Etat indépendant, viable et souverain, avec Al Qods Est comme capitale".

Et d'ajouter que le Royaume, dont le Souverain, SM le Roi Mohammed VI, préside le Comité Al-Qods, considère qu'il est impératif de préserver le statu quo d'Al-Qods pour que la ville sainte demeure une terre de rencontre et de dialogue, un symbole de la cohabitation pacifique entre les fidèles des trois religions monothéistes et un centre des valeurs du respect mutuel.