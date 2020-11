Soudan: Le ministère du Travail visite les camps de réfugiés d'Um Rakuba

Le sous-secrétaire du ministère du Travail et du Développement social, M. Mohamed al-Shabik et sa délégation accompagnatrice sur le terrain, ont inspecté la situation humanitaire globale dans le camp d'Um Rakuba dans Al-Galabat -Est.

Dans des déclarations à la presse , M.Alshabik a qualifié la situation humanitaire dans le camp de pire et d'inacceptable et nécessite une intervention urgente de la communauté et des organisations internationales , ajoutant que le gouvernement avait fait des facilités pour ouvrir la voie à des organisations pour fournir une aide aux réfugiés éthiopiens, mais la faible réponse des organisations internationales a conduit à une exacerbation de la situation humanitaire et a fait pression sur le gouvernement, qui avait fourni tout ce qui était possible jusqu'à présent.

Pour sa part, Directeur de l'Administration générale de la protection sociale et du développement rural, Dr Mohamed Hussein a déclaré que la visite s'inscrit dans le cadre de la fourniture d'un appui technique au camp, soulignant que les conditions dans le camp nécessitent plus d'organisation et d'arrangement, indiquant en cela la faiblesse du processus d'enregistrement, en plus du fait que les services à l'intérieur du camp ne répondent pas aux besoins des réfugiés, ce qui nécessite une meilleure coordination avec les organisations opérationnelles et une accélération du rythme de réponse.