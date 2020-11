Afrique du Nord: La Ligue arabe pleure Sadiq Al Mahdi

Le Caire — Le Secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Aboul Gheit a pleuré, avec plus de chagrin et de tristesse, la mort du grand dirigeant soudanais et chef du parti soudanais Umma, Sadiq al-Mahdi.

Le Secrétaire général a déclaré que l'histoire se souviendrait de Sadiq al-Mahdi, un grand et sage dirigeant soudanais qui croyait au dialogue politique comme moyen de faire progresser son pays et qui a passé sa vie à défendre les causes de sa patrie et de son identité arabe.

Aboul Gheit a présenté ses sincères condoléances au peuple et au gouvernement du Soudan, ainsi qu'au Parti Umma, à la famille du défunt et à ses partisans.