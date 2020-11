Soudan: Le Conseil national de la population visite les camps de réfugiés éthiopiens

Gadaref Khartoum — Une délégation du Conseil national de la population, en coordination avec le bureau de la population de l'État de Gedaref, a évoqué les conditions des réfugiés éthiopiens dans le camp d'Umm Rakoba dans l'État fédéré de Gadaref et la présence de 59 femmes enceintes et 181 mères allaitantes en plus de la présence de 1014 enfants, cela est survenu lors de sa visite à Sabah Aujourd'hui, Camp City 8 abrite plus de 15 380 réfugiés qui ont fui la guerre dans le district d'Al-Taqrayy.

La délégation a été informée de l'ensemble des conditions humanitaires, de santé et d'hébergement, lors de sa visite du camp, qui comprend environ 9048 réfugiés éthiopiens, et a examiné tous les services fournis par les organisations internationales opérant dans l'État de Gedaref et a écouté les témoignages des responsables du camp et les efforts déployés pour leur fournir des services.

La Secrétaire générale du Conseil national de la population, Mme Wissal Hussein, a déclaré que la visite du Conseil dans les camps de réfugiés éthiopiens visait à découvrir les conditions de ceux qui fuyaient le conflit dans la région d'Al-Taqray.