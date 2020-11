Afrique: Championnat d'Afrique d'Aviron en salle - L'Algérie participe avec 11 athlètes

Alger — Onze (11) rameurs dont trois filles représentent, ce samedi, l'Algérie aux Championnats d'Afrique d'Aviron en salle en virtuel (hommes et dames), qualificatifs aux Championnats du monde 2021, a-t-on appris vendredi auprès du président de la Fédération algérienne des Sociétés d'Aviron et de canoë Kayak (FASACK).

La compétition dont toute la gestion technique sera au niveau du centre de Gauteng en Afrique du Sud, enregistre la participation record de 530 athlètes issus de 16 pays qui vont essayer d'arracher une qualification aux prochains Championnats du monde en salle (en ergomètre), programmés du 23 au 27 février prochain.

L'événement se déroulera sous forme de course virtuelle " en direct" et en temps réel. Chaque club ou organisation participante entrera sa propre organisation et les rameurs feront la course ensemble et auront également un écran pour se regarder.

Ce format virtuel des championnats d'Afrique a été imposé par la pandémie du Covid-19 et les restrictions de déplacement à travers le Monde. Il est ouvert à toutes les catégories d'âge, de poids, aux clubs, aux deux sexes et au para-aviron (handisport) du continent et même ceux vivant à l'étranger de s'affronter".

"Ce test tombe à pic pour les rameurs. Il sera à la fois une compétition qualificative, donc une motivation, mais surtout, une vraie évaluation de la préparation avec la période un peu spéciale qu'ils vivent actuellement. Ils vont connaitre leurs performances réelles ", a expliqué Bouaoud, ajoutant que c'est aussi une excellente préparation pour les prochaines échéances dont les Jeux olympiques de Tokyo en 2021.

Liste des athlètes algériens engagés et qui effectuent, depuis trois semaines, un stage au complexe sportif de Seraidi (Annaba) qui prendra fin juste après le rendez-vous africain:

Sid Ali Boudina et Kamel Ait Daoud (qualifiés pour les JO), Abderraouf Djouimai, Zakaria Fadel, Bouziani Choukri, Abdenour Zouad, Boucif Billel Belhadj, Mohamed Kasmi, Amina Rouba, Nihad Benchadli et Amira Sebbouh.