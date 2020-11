Maroc: Les Marocains de Séville soutiennent pleinement l'intervention à El Guerguarat et condamnent les provocations du Polisario

Séville — Les Marocains établis à Séville ont organisé, vendredi, une manifestation pour exprimer leur soutien inconditionnel à l'intervention marocaine légitime afin de mettre fin aux provocations du polisario qui bloquaient le passage d'El Guerguarat et condamner l'attaque criminelle perpétrée par les séparatistes contre le consulat du Royaume à Valence.

Les participants à cette manifestation, tenue près du Consulat général du Maroc à Séville, scandaient des slogans condamnant l'acte criminel des éléments du polisario qui a visé le Consulat du Maroc à Valence, portant ainsi atteinte à l'inviolabilité, l'intégrité et la dignité du siège consulaire et des conventions et chartes internationales.

Ils ont souligné la nécessité de traduire en justice les auteurs de cet acte criminel qui viole l'intégrité du siège consulaire et les accords internationaux sur l'immunité et l'inviolabilité des représentations diplomatiques.

Représentant plusieurs associations de la société civile s'activant à Séville, en plus d'acteurs associatifs et des militants des droits de l'homme et des membres de la communauté marocaine dans cette ville andalouse, les Marocains ayant pris part à cette manifestation ont réitéré leur soutien total à l'intervention des Forces Armées Royales (FAR) pour débloquer le passage frontalier d'El Guerguarat et rétablir la circulation des personnes et des biens.

Ils se sont félicités également du professionnalisme et du caractère pacifique de l'intervention qui s'est déroulée en présence de la Minurso et qui a respecté les règles du droit international.

Brandissant fièrement le drapeau national, ils ont réitéré la mobilisation totale des Marocains d'Espagne et d'ailleurs pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume et ses causes sacrées.

Ils ont également exprimé leur soutien à toutes les initiatives prises par SM le Roi Mohammed VI pour préserver l'unité nationale et faire face aux manœuvres des ennemis du Maroc visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité.