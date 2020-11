Afrique du Nord: L'expérience du Royaume dans les domaines de l'égalité et de la parité au centre d'une réunion entre parlementaires marocaines et libyennes

Rabat — L'expérience marocaine dans les domaines de l'égalité et de la parité a été au centre d'une réunion, vendredi à Rabat, entre les membres du groupe de travail thématique pour l'égalité et la parité à la Chambre des représentants et des députées de la Chambre des représentants libyenne.

S'exprimant à cette occasion, la présidente du groupe de travail thématique pour l'égalité et la parité à la Chambre des représentants, Fatima-Zahra Nazih a souligné que cette réunion s'inscrit dans le cadre du mémorandum d'entente signé le 27 juillet 2020 par le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki et le président de la Chambre des représentants libyenne, Aguila Salah Issa, visant à promouvoir la coopération parlementaire entre les deux institutions législatives, à renforcer l'échange des visites de délégations parlementaires des deux côtés, à consolider le partage des expertises et expériences et points de vue et à promouvoir la coordination et la concertation sur des questions d'intérêt commun aux niveaux régional, continental et international.

"Il s'agit d'une opportunité idoine pour échanger autour de l'expérience marocaine dans le domaine de l'égalité et de la parité avec les députées de la Chambre libyenne des représentants, ainsi que pour partager les connaissances et leur présenter les actions que mène le groupe de travail thématique pour l'égalité et la parité au service de la femme", a-t-elle dit.

La députée de la Chambre libyenne des représentants, Fatima Abdessalam Alhadi Assaouiy a, de son côté, indiqué dans une déclaration à la presse que cette rencontre constitue une occasion pour tirer profit de l'expérience du Maroc dans le domaine de la parité et de l'égalité, ainsi que pour élaborer un programme d'actions et de collaboration entre les deux institutions législatives.

Mme Assaouiy a, en outre, fait savoir que cette réunion offre l'opportunité d'échanger et de partager les expériences et les connaissances sur un certain nombre de questions relatives à la femme, notamment la parité, l'égalité et les droits.

Par la même occasion, elle a exprimé ses remerciements à SM le Roi Mohammed VI pour les efforts continus que le Souverain a engagés afin de renforcer les relations maroco-libyennes et contribuer à l'instauration de la paix et de la sécurité en Libye.