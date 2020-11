Togo: Le Rotary Club Lomé-Azur en campagne de désinfection des établissements scolaires

Outre les mesures barrières qui restent en première ligne en matière de prévention contre la propagation du Coronavirus, l'hygiène des locaux des écoles, est un impératif. Comme quoi, il faut un esprit sain, dans un corps sain, dans un cadre sain.

Souscrivant à cette dynamique des 3 sains pour les élèves du Togo en cette année scolaire spéciale 2020-2021, en pleine crise sanitaire de la Covid-19, le Rotary Club Lomé-Azur, l'un des 8 clubs de Lomé a lancé ce samedi 28 novembre 2020 une campagne de désinfection des établissements scolaires.

La protection des enfants et des jeunes scolarisés dans les établissements reste une priorité surtout en cette période de Covid-19.

Le Rotary Club Lomé-Azur a pensé participer à l'éradication totale et définitive de la Covid-19 dans ces lieux communs en se proposant de les désinfecter.

Pour continuer à protéger tous les intervenants en milieu scolaire, ainsi que leurs proches, plusieurs écoles sont en lice pour cette première campagne de désinfection visant la décontamination en profondeur de tous les locaux, du sol au plafond.

« Notre club intervient activement dans le social. Nous nous sommes dit que la Covid constitue pour nous un temps majeur pour de nouvelles actions.

La décontamination des bâtiments scolaires est un maillon primordial pour endiguer définitivement la pandémie et offrir une année optimale à la jeune population apprenante », a déclaré Michel Hoffer, le Président Commission Action du Club.

La désinfection des salles de classes, terrains, couloirs, bureaux, sanitaires... n'est pas la première action du club encore moins en cette période de la pandémie du Coronavirus.

« Le Rotary Club Lomé-Azur est bien connu pour ses diverses actions », a rappelé son Président, Jean-Claude Agbodo, et de renchérir, « nous avions déjà eu à doter le gouvernement togolais, les communes de dispositif de lave-mains, bavettes, gel hydro-alcooliques, etc. et nous projetons intervenir très prochainement dans la réduction des accidents de circulation ».

Pour cette campagne de désinfection des établissements scolaires, le premier à bénéficier de cette initiative de Rotary Club Lomé-Azur, l'Ecole privée "Mati" dans la Commune de Golfe 2.

Le Directeur administratif, Samuel Agbo, n'a pas manqué de manifester son enthousiasme quand à cette initiative. « C'est une action très humanitaire et citoyenne que je salut. Cette action de Rotary Club Lomé-Azur va rassurer les parents d'élèves dans le cadre de la sécurité sanitaire.

Nous suivons avec attention l'application des distances de sécurité, l'hygiène des mains, mais malgré cela les surfaces restent constamment des nids à virus et aux noms de tous acteurs de cet établissement et des parents, je remercie le club et l'encourage à poursuivre leurs actions », a-t-il confié.

Précisons que ce Club est un regroupement de citoyens de divers horizons ayant pour objectif principal de venir en aide aux nécessiteux tout en luttant contre la pauvreté.