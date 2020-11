Cote d'Ivoire: Décès de Sidy Diallo - Un passionné de foot et des affaires

Selon le témoignage de Mme Diéthié Cathy Diagne MBengue, la directrice générale adjointe qui parlait au nom du personnel d'Ivosep, « Sidy était celui-là même qui mettait tout en œuvre pour le respect des mesures barrières.

Surpris lui-même par l'annonce de son infection, il est venu à mon bureau et a dit, Cathy, je suis contrôlé positif au Covid-19.

Mais ne t'inquiète pas, je me confine et je reviens dans 10 jours. C'était le 9 novembre. Malheureusement, nous sommes réunis ici parce que Sidy n'a pas pu tenir parole », a-t-elle affirmé, attristée.

Elle a ensuite présenté le côté professionnel du défunt. « Sidy, l'homme public, passionné de football, a largement été décrit dans les médias à travers l'hommage mérité que la nation lui a rendu jeudi, à la Fif.

Je voudrais ici, surtout rendre hommage à Sidy, l'entrepreneur, l'homme d'affaires avisé qui n'hésitait pas à sortir des sentiers battus, quand personne ne veut emprunter ce chemin », a-t-elle poursuivi.

Avant de commencer sa présentation : « Sidy Diallo débute sa carrière pro en tant que manager à Prémoto. Une entreprise familiale qu'il a su hisser au rang des meilleures concessionnaires automobiles que les nombreuses distinctions obtenues viennent confirmer.

Son abnégation et son acharnement pour le travail bien fait lui ont permis d'en devenir le président directeur général et conduire la destinée de plus de 200 employés.

Malheureusement, ce succès a été la cause de convoitises jusqu'au niveau de la maison mère Toyota. Pour ne pas abandonner le fruit de plusieurs années de dur labeur, et pour lutter contre ce qu'il considérait comme une injustice, Sidy n'a pas hésité à affronter le mastodonte Toyota Motors corporation.

C'était le combat du pot de terre contre pot de fer. Mais figurez-vous, il a gagné le procès », a souligné Mme Diagne M'Bengue, qui garde de son patron « ce souvenir d'un homme de conviction et de courage ».

Mais il y a aussi ce Sidy, le visionnaire qu'elle a mis en lumière. « En effet en 1993, aucun opérateur économique ne voulait donner de suite à l'offre de la Lionel des eaux depuis plus de deux ans pour le rachat de la seule société de pompes funèbres en Côte d'Ivoire et malgré les réticences de son entourage, Sidy décide de racheter Ivosep et de développer une activité de pompes funèbres en Côte d'Ivoire.

De par sa vision et son goût de travail bien fait, il a su donner ses lettres de noblesse aux pompes funèbres en Côte d'Ivoire, transformant la petite entreprise française avec moins de 100 employés en une entreprise florissante comptant aujourd'hui plus de 500 employés », a-t-elle révélé.

Sidy Diallo part, en laissant plusieurs enfants, tous éduqués selon ses principes et ses valeurs. A savoir l'humilité, l'honnêteté et l'intégrité. « Tu pars physiquement, mais tu nous as laissé un peu de toi, pour l'éternité.

A Abdoulaye, ton aîné envers qui tu as toujours été regardant sur tout. Voulant le meilleur pour lui, tu lui as laissé ton aura. Il me charge de te dire qu'il ne pourra jamais arriver à ta grandeur. Mais qu'il se chargera chaque jour de te ressembler.

A Raheem, tu as laissé ta loyauté et ton amour inconditionnel. A Yacine, tu as laissé ton altruisme et ton sens des affaires, fais-lui confiance.

Tout est entre de bonnes mains. A Amine, tu as laissé ta sensibilité et ton grand cœur ; Il se chargera de pérenniser tes œuvres », a déclaré le porte-parole des enfants.