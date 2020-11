Egypte: Le ministre des Sports salue l'ambiance bon enfant de la finale de la Ligue des champions de la CAF

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhy, a salué samedi l'ambiance bon enfant dans laquelle la finale de la Ligue des champions de la CAF a s'est déroulée vendredi soir au stade du Caire, durant laquelle Al-Ahly a battu Zamalek 2 à 1 pour décrocher son neuvième titre de champion d'Afrique des clubs.

M.Sobhy a fait l'éloge de la rivalité entre les joueurs des deux clubs, de l'esprit sportif qui a régné au long du match, affirmant ainsi la valeur de l'initiative "Non au fanatisme" et souhaitant une bonne chance aux deux équipes dans les prochains championnats.

Et de préciser que l'Egypte avait réalisé une victoire en affirmant sa capacité à abriter et organiser l'un des plus importants championnats, relevant que la performance des deux équipes a rajouté une valeur à ce match, reflétant l'évolution du football africain en général et du football égyptien en particulier.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a assisté aux protocoles de distribution des médailles d'or et de la Coupe du championnat, aux joueurs d'Al-Ahly à la suite du match, avec la participation des responsables de la Confédération africaine de Football (CAF), du président du club Al-Ahly Mahmoud Al Khatib, et du président de la fédération égyptienne de football, Amr El Ganayni.