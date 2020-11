Afrique: L'Egypte participe au 5e forum régional de l'UpM

Le ministre-adjoint égyptien pour les affaires de l'Europe, Badr Abdel Aty a participé au cinquième forum régional de l'Union pour la Méditerranée qui s'est tenue vendredi en visioconférence au niveau des ministres des affaires étrangères.

Dans son allocution, M. Abdel Aty a mis en exergue le fait que ce 5e forum coïncidait avec le 25 anniversaire du processus de Barcelone lancé en 1995 et ayant permis par la suite à l'UpM de voir le jour en 2008, jugeant important de revivifier la philosophie de Barcelone et de réaliser la complémentarité escomptée tout en tenant compte de ses dimensions politique, sécuritaire, économique, sociale, culturelle et humaine .

M. Abdel-Aty a évoqué l'importance d'aboutir à une solution juste et globale pour la cause palestinienne qui a été l'élément déclencheur principal du processus de Barcelone et ce sur la base des résolutions internationales pertinentes.

S'agissant du Covid-19, M. Abdel-Aty a plaidé pour une complémentarité régionale afin de venir à bout de cette pandémie et injecter de nouveaux investissements favorisant la création d'emplois, l'échange des expertises et l'approfondissement de la recherche scientifique.