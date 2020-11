Congo-Brazzaville: Pierre Ntsemou publie « De la nécessité de la vérité »

Le livre « De la nécessité de la vérité », un essai de cent cinquante-deux pages paru aux éditions Kemet, vient d'être présenté par son auteur Pierre Ntsemou. Il est préfacé par Dieudonné Cédric Mpindy.

Cet ouvrage, structuré en deux livres, est constitué en trois parties : la vérité des faits ; les fruits de la vérité ; les mystères de la vérité. Puis le livre 2 "Anecdotes, aphorismes, apophtegmes, charades, devinettes, épigrammes, pensées et proverbes de vérité... ,".

A travers ce livre, Pierre Ntsemou convoque la sagesse humaine, pas celle des philosophes-politiciens, mais, celle des grands esprits éclairés, à l'instar de Socrate qui refusa de s'évader de sa prison pour s'abreuver de la ciguë ; du Nazaréen-le Christ-qui accepta le rituel de crucifixion pour semble-t-il, libérer le monde de la souillure ; de Gandhi, le Mahatma...

Dans le deuxième pan de ce livre, Pierre Ntsemou plonge les lecteurs dans l'expression de la sagesse, à travers le langage des proverbes, ceux souvent usités par Jésus, le Nazaréen et par la sagesse africaine dans le règlement des conflits.

Par cette forme de rhétorique, l'auteur, plus connu par la danse des mots et sa verve oratoire, convoque la sagesse dans les interactions humaines.

A chacun de puiser dans la banque des anecdotes, des aphorismes, des apophtegmes, des charades, des épigrammes et des devinettes contenues dans ce livre, pour féconder son esprit de sagesse, écrit l'essayiste Julien Makaya Ndzoundou dans son postface.

Pédagogue de formation et de profession, Pierre Ntsemou interpelle l'universel sur la beauté de cette forme de rhétorique, qui, malheureusement court vers sa déperdition, à cause de la congélation de l'esthétique lyrique.

Peut-être faudrait-il l'inscrire dans les programmes scolaires, pour vacciner les enfants contre les modèles rudimentaires et baroques d'expression, tels que « Je kiff ; la meuf ; la kindé ; la dale ; le daron... », dont les réseaux sociaux sont devenus les principaux vecteurs.

« Cette vérité, vous l'aimez entendre. Cette vérité, vous l'avez entendue. Elle est hélas toujours attendue. Elle est suspendue du bout des lèvres de chacun de nous et se susurre de bouche à oreilles en confidence comme pour éviter de s'attirer les foudres de ceux qui ont du mal à la digérer.

Je veux parler du mensonge, ce mauvais songe qui curieusement ne terrorise presque plus personne, puisque rares sont ici-bas les hommes qui allègrement n'en usent et n'en abusent pour briller sous le soleil », dit Pierre Ntsemou, présentant son œuvre.

D'où la nécessité pense-t-il, de faire de la vérité une quête perpétuelle, un rituel habituel de sorte que le mensonge soit une erreur à ne plus commettre et devienne une terreur pour ceux qui s'adonnent à lui.

Pour que s'inverse la tendance qui a pris corps depuis la Genèse où le premier péché n'a pas été avoué par ceux qui l'ont commis préférant charger un tiers.

Au quotidien de la vie des hommes sur terre, poursuit l'auteur du livre, le verbe taire la vérité se passe de commentaire puisqu'il se conjugue au présent d'habitude pour cacher le passé scabreux « de nos actes, l'imparfait de nos comportements, le plus-que parfait de nos forfaits, le subjonctif de nos désirs impudiques, le conditionnel passé première et deuxième formes de nos actions iniques et sadiques et l'impératif de nos rêves gargantuesques, car la folie des grandeurs est en définitive le péché mignon de l'homme ordinaire.

Quand on a compris ceci, il ne nous reste plus qu'un seul vœu : celui de voir chacun d'entre nous prendre la résolution de dire la vérité, rien que la vérité et lever la main droite pour dire : je le jure ! »

Même si Alfred de Musset, écrivain français du 19ème siècle s'invite ici pour dire : « il ne faut jamais jurer de rien », cette sage vérité ne saurait tiédir notre ardeur à enseigner à nos enfants les vertus de la nécessité de la vérité.

Pierre Ntsemou est né au Congo-Brazzaville le 15 juin 1956. Après une longue carrière d'enseignant, il ne quitte pas les premiers d'une semelle en laissant les seconds et le sacerdoce de Montaigne puisqu'il embrasse l'écriture en tant que poète, dramaturge, nouvelliste et romancier. « De la nécessité de la vérité » est son onzième livre.