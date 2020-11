Maroc: Coup d' envoi du Festival maghrébin du film d'Oujda

La FNM dénonce l'usurpation d'identité de la fondation et de son président pour l'acquisition d'objets d'art antique et primitif

La neuvième édition du Festival maghrébin du film d'Oujda (FMFO) a été ouverte, mercredi soir en version digitale, sous le thème «Oujda, Carrefour du Cinéma Maghrébin».

Le Festival, qui se poursuivra jusqu'au 29 novembre courant, revient cette année en force, plus mobilisé que jamais, pour honorer son rendez-vous annuel malgré la conjoncture actuelle liée à la pandémie du Covid-19.

Pour l'association Ciné-Maghreb, organisatrice de cet évènement, le format digital choisi pour cette édition permettra une rencontre virtuelle avec un large public des pays du Grand Maghreb et au-delà. L'objectif étant de «contribuer à l'animation de la scène artistique maghrébine et au renforcement des liens entre les peuples et les cultures».

Le directeur du Festival, Khalid Sli a affirmé à l'ouverture de cette édition que le FMFO n'a cessé d'évoluer et de gagner en maturité et en notoriété au fil des éditons avant de parvenir à ériger la ville millénaire d'Oujda en véritable destination cinématographique maghrébine et arabe.

Cette manifestation cinématographique a grandi grâce à la persévérance, la patience et au grand travail consenti par les différents partenaires, institutionnels et privés, mais aussi grâce aux passionnés du 7ème art et aux médias, a ajouté M. Sli, également président de l'association Ciné-Maghreb.

La cérémonie d'ouverture a été marquée notamment par la présentation du jury de cette édition et des films retenus pour la compétition officielle, et par l'hommage rendu au comédien Azelarab Kaghat, figure emblématique du cinéma marocain, et ce en reconnaissance à son brillant parcours dans le domaine.

Fidèle à lui-même et à ses valeurs de partage et de transmission, le Festival Maghrébin du Film d'Oujda a prévu un ensemble d'ateliers, de masterclass et de webinaires avec des personnalités de renom, connues dans la diaspora cinématographique du Maghreb.

En ce qui concerne la compétition officielle des films, 12 courts métrages et 6 longs métrages seront diffusée sur la plateforme digitale du Festival (www.festivalmaghrebinfilm.ma), créée spécialement pour cette édition inédite.

Le jury de cette manifestation cinématographique, organisée par l'Association Ciné Maghreb, est présidé par le réalisateur, scénariste et producteur marocain Abdeslam Kelai.

Les autres membres du jury sont le réalisateur mauritanien Sidi Mohamed Cheiguer, l'actrice algérienne Rym Takoucht, l'actrice tunisienne Aicha Ben Ahmed et le réalisateur libyen Osama Rezg.