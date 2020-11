Egypte: Signature d'un mémorandum d'entente sur le génie électrique avec l'Université d'Ottawa

Un mémorandum d'entente a été conclu samedi entre le ministère des Communications et des Technologies de l'information et l'Université canadienne d'Ottawa pour fournir un programme de master professionnel en génie électrique et informatique dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la Science des données et de l'internet.

La signature de ce mémorandum s'inscrit dans le cadre de l'initiative "bâtisseurs de l'Égypte numérique" visant à développer les capacités des diplômés des facultés d'ingénierie, d'informatique et d'information, et à affiner leurs expériences scientifiques par le biais d'un programme intégré d'éducation et de formation qui leur permette de mettre en œuvre les projets de «l'Égypte numérique" et d'améliorer leur compétitivité sur les marchés du travail locaux et mondiaux.