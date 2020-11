Afrique: Classement FIFA - La RDC descend à la 60e place mondiale

La Fédération internationale de football association (Fifa) a actualisé son classement mensuel pour le mois de novembre. Et la République démocratique du Congo a perdu une place au niveau mondial, quittant la 59e place en octobre pour la 60e en novembre 2020.

Cependant, elle garde sa 11e position au niveau de l'Afrique. Ce petit décalage au classement est certainement dû aux deux derniers matchs contre l'Angola à Kinshasa le 14 novembre (nul de zéro but partout) et à Luanda le 17 novembre (victoire d'un but à zéro), en troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) reportée en 2022 au Cameroun.

Notons que le Sénégal (20e rang mondial) garde la première position continentale, devant la Tunisie (26e rang mondial), l'Algérie (31e rang mondial et championne d'Afrique en titre), le Nigéria et le Maroc (ex aequo au 35e rang mondial) qui ferment le top 5 en Afrique. L'Egypte est 49e rang mondial, devant le Cameroun (50e rang mondial), le Ghana (52e rang mondial), le Mali (57e rang mondial) et le Burkina Faso (58e rang mondial) clôturant le top 10.