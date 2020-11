Mauritanie: Le Président de la République supervise le grand défilé militaire du 60ème anniversaire de l'indépendance

Sous la supervision de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et en présence de la Première dame Mme Mariem Mohamed Fadel Dah, l'état-major général des armées a organisé, samedi matin, un grand défilé militaire au niveau du carrefour de l'ancien aéroport de Nouakchott dans le cadre des festivités marquant le 60ème anniversaire de la fête de l'indépendance nationale.

Ce défilé a mis en lumière les capacités de combat élevées et l'opérationnalité de nos forces armées et de sécurité, ainsi que leur grande capacité à défendre l'intégrité territoriale du pays et à insuffler l'esprit de patriotisme que reflète ce glorieux anniversaire. Le défilé a également démontré la capacité de notre armée nationale à sécuriser nos vastes frontières des incursions des groupes terroristes armés sévissant dans la zone saharo-sahélienne.

Auparavant, Son Excellence le Président de la République, accompagné du Chef d'état-major général des armées, le Général de division Mohamed Ould Bamba Ould Meguett, avait passé en revue sur un véhicule militaire, le long de la route reliant la Cité plage au Carrefour de l'ancien aéroport de Nouakchott, ces détachements, exprimant sa gratitude et ses félicitations aux forces armées et de sécurité en cette heureuse occasion.

A ce défilé conduit par le Général de division Moctar Bolla Chaabane, Chef d'état-major général adjoint des armées, ont pris part l'armée de l'Air, des formations des diverses unités des forces armées, des forces de sécurité, des équipes militaires spécialisées dans l'inspection, l'enquête scientifique et la lutte contre les drogues, ainsi que les forces navales, aériennes et terrestres, les groupements d'interventions spéciales et le Groupement général de la sécurité routière, qui constituent la concrétisation des efforts consentis par le Commandant Suprême des Forces Armées, Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour développer et appuyer les forces armées et les forces de sécurité.

Les différents secteurs militaires ont présenté des exemplaires de leurs armements, comme les rampes de lance missiles, les roquettes et les divers engins utilisés pour le contrôle des frontières et le suivi des activités de groupes terroristes ainsi que d'autres moyens ayant divers usages militaires.

Le défilé s'est déroulé en présence du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, du président de l'Assemblée nationale, du président du Conseil constitutionnel, du chef de l'opposition démocratique, des membres du gouvernement, des chefs de formations politiques, des chefs des institutions militaires ainsi que d'un ensemble d'invités et de milliers d'habitants de la ville de Nouakchott.