Afrique: Tournoi de Kigali - Le grand chelem des «lions»

Le Sénégal a réalisé le carton plein dans le tournoi de Kigali qualificatif à l'Afrobasket 2021. Après deux victoires de rang, les Lions ont haussé leur jeu pour terrasser l'Angola sur la marque de 66 à 51.

Ils assurent du coup la première place du groupe B et se placent en pole position pour la prochaine fenêtre de la Fiba prévue en février prochain.

Le Sénégal a fait sensation en surclassant hier, vendredi 27 novembre à Kigali Arena, l'équipe d'Angola pour le compte de la 3ème et dernière journée du groupe B du tournoi de Kigali. Face à cet ogre du basket africain, les Lions ont sorti les griffes et imposé leur basket à la bande à Morais et autres, Paulo.

Les poulains de Boniface Ndong ont d'entrée annoncé la couleur en asphyxiant l'adversaire avec une défense agressive et une bonne animation offensive. Avec ce départ canon, Youssou Ndoye et ses coéquipiers se détachent (12-5, 5e) avant de prendre une bonne avance à la fin du premier quart temps (18-5. 9e).

Souverains sur les rebonds défensifs et offensifs, les «Lions» déroulent son jeu et confortent son avance qu'ils porteront à 20 points (28- 8 ; 4e mn).

Le meneur Clevin Hannah très en verve enfile trois tirs primés. Le Sénégal maintient l'écart à 20 points (32-12. 7e) avant de virer à la mi-temps avec un matelas de 18 points (37- 19).

Au retour des vestiaires, les hommes de José Neto coach d'Angola se sont montrés agressifs sous la raquette. Les Lions marquent le pas suite à une succession de fautes et de pertes de balles (39-21, 5e).

Ils contraindront leur coach Boniface Ndong à demander le temps mort pour de remettre les choses à l'endroit et relancer la machine. Les Lions en profitent pour assurer le décisif quart temps et stabiliser l'écart (48- 29).

Dans le dernier quart temps ou money time, les Angolais s'adossent sur une pression tout terrain et un marquage homme à homme et pousser le Sénégal à la faute.

La succession de fautes techniques des Lions leur ouvre la voie pour grignoter des points (62-44. 8e). Mais les Lions tiennent le bon bout. La sortie du pivot Youssou Ndoye pour cumul de cinq fautes ne sera plus qu'anecdotique dans le jeu du Sénégal.

L'autre pivot Ibrahima Faye fait un retour en force sur le parquet. Alkaly Cissé et autre Mbaye Ndiaye ne tremblent pas et maintiennent la cadence. Ils réussiront à tenir à bonne distance leur adversaire (62-44) et sceller le sort des Palancas Negras avec 15 points d'écart (66-51).

Le Sénégal termine du coup le tournoi de Kigali avec un carton plein avec la première place du groupe B. Il ne leur reste désormais que la prochaine fenêtre prévue au mois de février prochain pour assurer la qualification pour l'Afrobasket 2021 prévue aussi en Rwanda.