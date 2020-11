Madagascar: Académie l'Oréal professionnel - Des formations certifiantes et diplômantes ouvertes

Devenir un professionnel de la coiffure et de l'esthétique, qui utilise des produits cosmétiques haut de gamme qui vont rehausser le résultat de leur travail, c'est possible.

L'Académie L'Oréal professionnel Madagascar propose des formations certifiantes et diplômantes pour ceux et celles qui travaillent dans des salons de beauté ou ceux et celles qui souhaitent en ouvrir. « On a la formation certifiante, l'année prochaine.

Elle durera six mois. Les participants vont sortir avec un certificat agréé par l'État », indique Chantal Dix neuf, responsable de projet au sein de cette académie.

Cette académie peut avoir jusqu'à quarante sortants. Mais avec le virus de Covid-19 qui continue à circuler, elle va limiter les participants à vingt, pour être sûr d'avoir la bonne distanciation et de respecter les gestes barrières.

C'était à Ankorondrano, hier, dans le cadre de la remise d'attestation de « savoir-faire du coloriste », à dix-huit passionnés de la coiffure et de la coloration.

Ces derniers ont passé une formation de dix jours. La formation a été basée sur la coiffure et sur la coloration.

L'Académie a, en outre, mis une partie comptabilité et hygiène, « pour que les participants puissent apprendre à gérer leur salon, pour qu'ils puissent protéger, également, leur salon ».

Des cessions de formations seront organisées tous les mois et non plus périodiquement, pour les coiffeurs, les esthéticiens, ainsi que les conseillères beauté des produits L'Oréal.

Les intéressés peuvent réserver leur formation au travers de la page Facebook Académie L'Oréal Professionnel Madagascar.