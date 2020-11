Sénégal: Casamance - Visite du haut commandant en légion de gendarmerie sud

Dans le cadre de sa tournée, le patron de la Gendarmerie nationale est attendu en Casamance, ce samedi, où il séjournera jusqu'au jeudi prochain.

«Le général de division Jean Baptiste Tine, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire effectuera une visite de travail à la Légion de Gendarmerie Sud dans la période du samedi 28 novembre au jeudi 03 décembre 2020», informe un communiqué de la Division communication de la Gendarmerie nationale (DIVCOM).

«A cet effet, il se rendra avec sa délégation, dans les unités des régions de Ziguinchor, Kolda et Sèdhiou pour s'enquérir de leurs capacités opérationnelles, de leurs conditions de vie et d'exécution du service. Dans la même lancée il effectuera des visites de courtoisie aux autorités administratives et religieuses et coutumières», précise la source.

«Le programme de cette activité s'établit comme suit: Le 28 novembre : visite des unités à Kolda et visite de courtoisie au Khalife de Médina Gounass ; Du 30 novembre au 02 décembre : visite des unités à Ziguinchor et visite de courtoisie au Roi d'Oussouye le lundi 30 ; Le 03 décembre : visite des unités à Sèdhiou et visite de courtoisie au Gouverneur», conclut le texte.