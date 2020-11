Congo-Brazzaville: Le rappeur KO'C va se produire le 24 décembre dans la ville océane

Révélation de la musique camerounaise en 2018, l'artiste musicien camerounais KO'C va prester en show case le 24 décembre au Lagon bleu à Pointe-Noire.

C'est une prouesse que vient de réaliser l'écurie Padiex Production en faisant jouer KO'C à Pointe-Noire, l'étoile montante de la musique camerounaise qui excelle dans le rythme Flow camer, un mélange de rap, bikutsi et makossa.

Révélé avec son titre fétiche "Caleçon", qui fait le buzz sur la toile, KO'C, de son vrai nom Collins Njang, a commencé la musique en écrivant les textes de musique qu'il donnait à ses amis.

De fil en aiguille, l'enfant de Kumba prend goût à la musique et enregistre, à l'âge de 20 ans, son premier titre intitulé « Town Player ». Plus tard, en compagnie de Dready et Tee, ils forment un groupe du nom de PIM (Preach it mouvement) boys. En 2015, le trio rejoint l'écurie du label BTS Empire.

Adulé et chouchouté, KO'C a du succès et est beaucoup sollicité. Il aligne les singles tels « Bollo c'est bollo » et « Balancé » qui ont cumulé plus d'un million de vues sur You tube.

Celui que de nombreux fans considèrent comme un génie de la musique a chanté en featuring avec l'étoile béninoise Fanicko de Jesus « Sango », un chant à la gloire du Tout-Puissant « God is only one ».