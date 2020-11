Afrique: L'initiative soudanaise pour mettre fin à la guerre en Éthiopie sera présentée au Forum SUNA

Khartoum — Un groupe de responsables soudanais et de dirigeants de la société civile tiendront une conférence de presse au Forum de l'Agence de presse soudanaise (SUNA) dimanche pour faire la lumière sur l'initiative pour la paix dans la Corne de l'Afrique et la cessation de la guerre en Ethiopie.

Le groupe a déclaré que son initiative est basée sur la reconnaissance des relations fraternelles, du destin commun et du rôle collectif dans l'établissement de la paix dans les pays de la Corne de l'Afrique, et en prévision des conséquences de la guerre qui se déroule dans l'Éthiopie voisine, qui menace d'éclater des affrontements armés plus larges qui saperaient la paix et la sécurité régionales et détruiraient les bases de la coexistence pacifique.

Le groupe a souligné que l'initiative était motivée par le désir du peuple et du gouvernement du Soudan de consolider les fondements de la paix dans la région, appréciant les efforts officiels du gouvernement soudanais pour aider à mettre fin à la guerre en Éthiopie et appelant à davantage d'efforts pour parvenir à la paix et jouer un rôle positif et constructif pour résoudre la crise et contenir ses effets en communiquant avec les parties concernées en Éthiopie, les pays de l'IGAD, l'Union africaine et la communauté internationale.

Le groupe a accueilli les frères réfugiés éthiopiens au Soudan, appelant à leur offrir des conditions appropriées pour préserver leur sécurité et leur dignité humaine jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité après la fin de la guerre et la réalisation d'une sécurité et d'une paix durables.

Seif