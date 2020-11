Congo-Brazzaville: Boxe des pharaons rénovée - Jean Samba élève ses ambitions à la tête de la fédération

Sans surprise, Jean Samba, le père fondateur de la discipline, a été réélu président de la Fédération congolaise de boxe des pharaons et disciplines associées pour un nouveau mandat de quatre ans au terme d'une assemblée générale élective qui s'est tenue le 26 novembre au gymnase Maxime-Matsima.

Jean Samba s'appuiera sur trois principaux axes, notamment l'administration, la technique et la performance sportive pour faire de sa fédération le fleuron du sport congolais et un modèle des fédérations. Selon lui, il ne peut pas y avoir performance sportive si l'administration est bancale. Si l'organisation sportive elle-même n'est pas assise sur des textes bien élaborés et bien compris, et surtout des textes auxquels tout le monde doit s'astreindre. L'administration, a-t-il insisté, doit fonctionner dans tous ses compartiments.

Jean Samba évoque la technique comme la raison d'être d'une fédération sportive nationale. Ce qui fait la force d'une fédération, a-t-il reconnu, c'est la compétition. « Pour qu'il ait compétition, il faut effectivement organiser conséquemment les évènements sportifs afin que ceux-ci débouchent sur la performance. Quand il n'y a pas de bonne organisation sportive, il ne peut pas y avoir de bonne compétition », a-t-il expliqué.

Il s'est engagé à faire en sorte que les Diables rouges puissent avoir des médailles afin d'être au top et les meilleurs dans la discipline. La performance, a-t-il indiqué, n'est pas seulement sportive mais aussi organisationnelle, communicationnelle, sociale et financière. « Nous allons travailler sur tous ces axes pour que notre fédération puisse honorer sa vision, celle qui consiste à faire que la boxe des pharaons rénovée soit le fleuron du sport national et notre fédération le modèle des fédérations sportives », a-t-il souhaité.

Jean Samba a aussi des ambitions africaines. Il entend plaider en faveur de l'organisation des compétitions zones et continentales afin de permettre aux Diables rouges de mieux exprimer leurs potientiels. « Au niveau africain, nous devons toujours être les meilleurs. La boxe des pharaons renovée est originaire du Congo. Il serait aberrant qu'on puisse nous damer le pion sur quelque chose qui nous appartient. Au niveau africain, il s'agira de travailler dans deux secteurs, la promotion de la boxe des pharaons sur toute l'étendue du continent africain et ensuite faire organiser des compétitions crédibles. Il faudrait qu'il ait des compétitions sportives au niveau des zones, au niveau continental », a-t-il fait savoir.

Jean Samba est entouré des gens qu'il a la parfaite maitrise notamment Patrick Jean de Dieu Londzemba (premier vice-président), Damas Ibandzou Oyona Ondzé (troisième vice-président), Tony Mobonda Ekouayolo (quatrième vice- président). Le poste du deuxième vice-président étant à pourvoir. Moukouyou Matsouma est élu secrétaire général avec pour adjoint Armel Kevin Onka Bucongou. Christine Pulcherie Onka est la trésorière générale adjointe . Louisette Moubedi Nsidi Davita est pour l'instant la seule membre et Isidore Babela le seul commissaire aux comptes.