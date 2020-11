Cote d'Ivoire: Construction d'Habitat - 35 nouveaux architectes ont prêté serment

Trente-cinq nouveaux architectes ont prêté serment, le 27 novembre, à Cocody, au siège du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (Cnoa). En présence du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, de leurs pairs et de leurs familles, ils ont juré d'exercer leur profession avec conscience, probité et d'observer les règles contenues dans la loi sur l'architecture et le code de déontologie.

Tout en félicitant ses filleuls, Bruno Koné a invité les nouveaux architectes à se conformer à leur serment et surtout à agir dans l'intérêt des populations. « Ce serment vous impose de nouvelles obligations et fera de vous des acteurs du cadre bâti.

Mieux, il vous fera prendre davantage conscience de vos devoirs et missions en tant qu'architectes. Dans la conception de bâtiments et d'ouvrages, vous allez participer à la transformation de notre territoire et modifier définitivement notre environnement. En outre, vous serez amenés à porter une grande responsabilité par rapport à la sécurité, la santé et à l'épanouissement des personnes qui habiteront les maisons construites à partir de votre expertise », leur a-t-il conseillé.

Sans langue de bois, le ministre a dénoncé les architectes qui profitent de leurs titres pour revendiquer la paternité de réalisations. Qui, déplore Bruno Koné, ne sont pas faites selon les règles de l'art. C'est pourquoi il a exhorté les nouveaux architectes à exercer avec probité leur métier. L'autorité gouvernementale s'est également réjouie du solide partenariat noué entre le Cnoa et son département.

Afin de pouvoir relever les nombreux défis du secteur, le ministre a invité les acteurs du cadre bâti à créer un dialogue dynamique, franc et fertile avec l'État pour maîtriser l'urbanisation et promouvoir un cadre de vie agréable aux populations.

Il a saisi l'occasion pour révéler que de nombreuses actions ont été entreprises par le gouvernement. Entre autres, le renforcement du cadre législatif et règlementaire, l'adoption du code de la construction et de l'habitat, de l'urbanisme et du domaine urbain, la loi sur la profession d'architecte.

Avant lui le président de l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Dieng, a donné quelques conseils d'usage aux nouveaux architectes : « Être architecte, c'est refuser les conventions et les idées reçues, se révolter même contre elles quand le refus n'est pas suffisant, être créateur, libre, ne pas subir d'influence et ne pas avoir peur d'essayer ».