Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe pulvérise Lubumbashi Sport, JSK surprend Don Bosco

Le TP Mazembe a été impitoyable face à Lubumbashi Sport, lui infligeant un six à zéro, premier gros score depuis le début du championnat national de football.

Le TP Mazembe a littéralement laminé, le jeudi 26 novembre 2020 au stade TP Mazembe de Lubumbashi, le FC Lubumbashi Sport par six buts à zéro, en match en retard de la 8e journée de la 26e édition du championnat de la Ligue nationale de football.

Score de la partie : six buts à zéro. Cette victoire ressemble à un déversement de la bile après le résultat d'égalité frustrant du club noir et blanc de Lubumbashi face à son éternel rival le 22 novembre. En effet, Lupopo avait arraché le nul d'un but partout dans les temps additionnels de la partie.

Et ce jeudi, le rouleau compresseur englebertois s'est mis en branle dès la 2e minute avec le défenseur zambien Kabaso Chongo qui a repris de la tête un coup franc de Philippe Kinzumbi.

Le Malien Moustapha Kouyaté, préféré à Joël Beya, a inscrit le deuxième but à la 25e minute, avant le troisième but marqué par le milieu de terrain Ivorien Christian Koffi Kouamé à la 33e minute.

Les Kamikazes entraînés par Mutombo Tshota étaient déjà aux abois lorsque le Tanzanien Thomas Ulimwengu s'est illustré avec le quatrième but de la tête en début de la deuxième période et le cinquième but à la 53e minute sur une passe de Etienne Mayombo.

Chicco Ushindi a parachevé le calvaire de Lubumbashi Sport dans les temps additionnels de la partie avec le sixième but. « Nous avons mis du rythme et ça c'est le vrai Mazembe », s'est exclamé l'entraîneur adjoint des Corbeaux et ancien international du club, Isaac Kasongo Ngandu.

Soulignons que c'est le plus large score depuis le début de cette 26e édition du championnat national de football. Avec ce succès, Mazembe totalise 16 points et joue son prochain match ce 29 novembre contre la Jeunesse sportive Groupe Bazano.

Le mercredi 25 novembre 2020 toujours au stade TP Mazembe, la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK), club promis cette saison dans l'élite du football national, a surpris le CS Don Bosco à domicile par deux buts à zéro, signant ainsi sa troisième victoire.

Les joueurs du coach Jean-Claude Makanda l'ont emporté grâce à un doublé de Jean Baleke Othos à la 58e et 78e minute.

Celui-ci rejoint Dark Kabangu à la tête des buteurs du championnat avec désormais six buts à son actif. JSK compte désormais 13 points après 10 matchs, s'incrustant à la 4e position au classement.