Algérie: Electricité - L'ouverture du réseau national aux producteurs indépendants du solaire recommandée

Alger — Le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique (CEREFE) a recommandé, dans son premier rapport annuel, d'ouvrir le réseau national d'électricité aux petits et moyens producteurs indépendants de l'énergie photovoltaïque, estimant qu'il s'agit de l'approche la "plus intéressante" pour commencer la transition énergétique.

"Sachant que le réseau électrique de distribution reste le meilleur support pour mutualiser à grande échelle les productions décentralisées d'électricité à base de ressources renouvelables, il devient urgent de procéder à la mise en œuvre de cette tendance dans le pays sur de bonnes bases", est-il indiqué dans le rapport du CEREFE, intitulé "Transition énergétique en Algérie: Leçons, état des lieux et perspectives pour un développement accéléré des énergies renouvelables" et dont l'APS a obtenu une copie.

Selon le CEREFE, le déploiement d'installations solaires photovoltaïques connectées au réseau de distribution et assurant des productions de petites ou moyennes capacités, constitue en fait une "bonne introduction à une stratégie encore plus large".

Cette démarche "pragmatique" permettra notamment de "saisir toutes les opportunités qui peuvent s'offrir quant au développement d'activités économiques autour des productions décentralisées d'électricité solaire, créatrices de richesse et d'emplois à l'échelle locale", note le Commissariat soulignant que c'est le réseau de distribution qui couvre le mieux l'ensemble du territoire national avec 338.380 Km de lignes de distribution.

"Un programme national de transition énergétique basé sur l'encouragement de l'option d'autoconsommation, moins complexe à déployer et moins capitalistique, reste l'approche la plus intéressante pour commencer", lit-on dans le rapport.

Des "toits solaires" dans les secteurs résidentiels (puissances moins de 10 KWc) et tertiaire (de 10 à 50 KWc et plus), offrent un environnement propice à une dynamique économique typique des PME/PMI, qui impliquerait une large adhésion des citoyens, avant de passer à un autre stade, estime le Commissariat aux énergies renouvelables.

Sur le plan socio-économique, "l'alternative du solaire photovoltaïque résidentiel connecté au réseau, permet aussi des retombées avantageuses liées à la création de petites entreprises et d'emplois durables, sans parler d'une contribution avérée à l'instauration d'une culture énergétique citoyenne", fait remarquer le CEREFE.

Appliquée à la situation actuelle de l'Algérie, l'alternative proposée de l'autoconsommation permet également une "introduction sans heurts des prix réels de l'électricité, en remplaçant les subventions généralisées de l'énergie électrique, par celles plus ciblées de petites installations d'autoconsommation pour les catégories les plus défavorisées", relève-t-il encore.

Nécessité d'un nouveau cadre réglementaire

Toutefois, aucune réglementation n'autorise ce profil d'installations en Algérie où le gestionnaire du réseau électrique national a jusqu'ici privilégié les installations de grosses capacités prédestinées à être connectées au réseau Haute tension (HT) de transport, note le rapport.

Le Commissariat recommande ainsi d'élaborer les cadres législatif et réglementaire régissant ces créneaux d'activité avant de laisser la libre initiative aux divers acteurs dont l'intérêt et l'engouement est déjà "palpable".

Ce nouveau cadre législatif et réglementaire permettra une réadaptation appropriée du réseau de distribution, en vue d'une prise en charge des nouvelles contraintes liées aux flux bidirectionnels d'énergie, sans pour autant altérer la sécurité d'approvisionnement des consommateurs, ni la qualité de l'énergie électrique qui leur est servie.

Laisser le développement de cette activité au gré d'actions hasardeuses peut être "préjudiciable" même à échelle réduite, notamment en termes de qualité de l'énergie desservie localement, si justement certaines règles techniques de base, ne sont pas appliquées, met en garde le rapport.

Sur un autre plan, le réseau de distribution de moyenne tension MTA (30 KV), peut également s'ouvrir aux investisseurs indépendants dans les centrales solaires photovoltaïques de tailles moyennes (5 à 10 MW) qui peuvent être déployées notamment dans des endroits proches des villes et autres gros consommateurs comme les zones industrielles, minimisant ainsi les distances de transit de l'énergie.

Pour ce faire, il est nécessaire de préparer, avec les opérateurs concernés (ministère de l'Energie, CREG, Opérateur Système ), une plateforme réglementaire permettant au gestionnaire du réseau de distribution de pouvoir diversifier son approvisionnement en énergie électrique qui était jusqu'ici assurée par le réseau de transport à partir de moyens de productions centralisés, selon le rapport.

Concernant les grandes centrales, le CREFE estime que cette option destinée principalement à faire jouer le facteur d'échelle en termes de coûts de production, reste "mitigée" du fait que divers surcoûts, d'une autre nature, peuvent surgir selon le cas, tels que ceux relatif à l'adaptation du réseau de transport.

Toutefois, le Commissariat préfère "rester en retrait" par rapport à l'option en des grandes centrales, faute d'informations précises sur les frais de transport et de distribution inclus dans le prix réel de l'électricité livrée aux consommateurs finaux.

Mais "vu les coûts d'investissement et de fonctionnement quant aux installations photovoltaïques de puissances compatibles avec les toits solaires dans le résidentiel, il n'est pas exclu de voir que ces dernières offrent à travers l'autoconsommation de meilleures alternatives sur le plan économique global", soutient-il dans son rapport.