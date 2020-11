Maroc: La jeunesse istiqlalienne salue la décision sage et déterminante de SM le Roi sur la situation à El Guerguarat

El Guerguarat — L'organisation de la jeunesse istiqlalienne a réitéré, lors de la réunion de son bureau exécutif samedi à El Guerguarat, son soutien à la décision sage et déterminante de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), sur l'opération pacifique au poste-frontière El Guerguarat.

Cette instance a souligné dans "La Déclaration El Guerguarat", lue à cette occasion, que la décision du Souverain de mettre en place un mur de sécurité pour rétablir le trafic civil et commercial au niveau de ce passage-frontière "a permis de mettre en échec les complots ourdis par les ennemis qui tentaient d'installer un campement dans la zone tampon dans le dessein de modifier les réalités historiques, juridiques et géographiques, de créer le chaos et les tensions et de déstabiliser la région".

Les membres de l'Organisation de la jeunesse istiqlalienne se sont également félicités de l'intervention décisive et anticipative des FAR pour amener les milices séparatistes à se retirer du passage, vu que leur présence constitue une menace pour la paix et la stabilité dans la région confrontée aux dangers du terrorisme, de l'émigration clandestine, de la traite des êtres humains, du trafic illicite.

Cette opération intervient aussi conformément aux engagements régionaux et internationaux du Royaume et dans le respect total des dispositions de l'accord de cessez-le-feu de 1991 sous l'égide des Nations unies et du Conseil du sécurité, ont-ils souligné.

Ils ont aussi salué les positions des pays frères et amis en soutien à l'intervention des FAR à El Guerguarat "qui traduit l'isolement du pouvoir algérien et du polisario en raison des grands succès diplomatiques du Maroc et de la reconnaissance internationale de la marocanité du Sahara et de la justesse de la cause nationale".

La Déclaration d'El Guerguarat a, en outre, appelé toutes les composantes du peuple marocain à poursuivre la mobilisation et la vigilance contre la propagande et la campagne effrénée des porte-voix du régime algérien opposés à notre intégrité territoriale, ajoutant que les ennemis de l'intégrité territoriale ont été "embarrassés" par les projets et chantiers de développement que connait le Royaume et les relations de coopérations liant le Royaume aux pays et peuple africains frères.

La Déclaration note aussi que "le plan marocain d'autonomie est la seule et unique solution sérieuse et crédible à la question du Sahara marocain, étant donné qu'il est le résultat de larges consultations locales, nationales et internationales qui garantissent aux habitants du Sahara marocain un rôle majeure dans les organes et institutions de la région, tout en combinant entre la préservation de l'intégrité territoriale, le respect des spécificités régionales et l'autogestion de affaires locales".

Cette instance a appelé aussi la communauté internationale, les organisations internationales de défense des droits de l'Homme et les forces vives de la nation à intervenir afin de lever le blocus imposé aux séquestrés dans les camps de Tindouf qui souffrent de conditions de vie inhumaines.

Le Bureau exécutif de cette instance a par ailleurs exprimé sa satisfaction pour le processus du développement et les projets inscrits dans le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par le Souverain pour promouvoir le développement socio-économique et culturel au niveau de ces provinces, tout en mettant en exergue le rôle assigné aux élus et décideurs locaux, en tant que véritables représentants légitimes et élus démocratiquement par la population pour améliorer les différents aspects de la vie.

A noter que l'organisation de la jeunesse istiqlalienne organise du 27 au 29 novembre une caravane de paix sous le signe "la patrie d'abord et toujours", comprenant la réunion de son bureau exécutif à El Guergarat, la création de sa branche locale dans la commune de Bir Gandouz et l'organisation d'une rencontre de communication avec les jeunes de la région entre autres.