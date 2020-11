Algérie: Accidents de la circulation - 3 morts et 160 blessés en 24 heures

Alger — Trois (3) personnes ont trouvé la mort et cent-soixante (160) autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés au cours des dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan établi dimanche par les services de la Protection civile.

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué, durant la même période, 59 opérations de sensibilisation à travers 14 wilayas (40 communes), afin de rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement et les règles de la distanciation physique.

Les services de la Protection civile ont effectué, dans le même cadre, 87 opérations de désinfection générale à travers 18 wilayas (52 communes) ayant touché les infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source.

Par ailleurs, quinze personnes ont été secourus par les éléments de la Protection civile après avoir inhalé le monoxyde de carbone CO émanant d'appareils de chauffage et chauffes bain à Batna (4 personnes), Médéa (6) et Tipaza (5), précise le même bilan.