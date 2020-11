Algérie: Judo / Championnats d'Afrique - l'Algérie compte engager 18 athlètes à Madagascar

Alger — La Fédération algérienne de judo (FAJ) compte engager 18 athlètes dont 9 dames aux 41es Championnats d'Afrique seniors, prévus à Madagascar du 17 au 20 décembre et qualificatifs aux jeux Olympiques (JO) de Tokyo, a-t-on appris du Directeur technique national (DTN) de l'instance fédérale.

"Si tout va bien, on prendra part aux Championnats d'Afrique de Madagascar avec une équipe complète dans les deux sexes. Nos équipes nationales sont en stage et toutes les démarches ont été faites. Notre départ est programmé pour le 12 décembre et le retour le 21 du même mois", a déclaré à l'APS, le DTN Salim Boutebcha.

Le rendez-vous d'Antananarivo devrait enregistrer une participation assez importante, vu le caractère de la compétition qui offre davantage de points, dont 700 pour les futurs champions.

Depuis l'ouverture des engagements dimanche dernier, le Comité d'organisation a récolté l'inscription de 163 athlètes dont 64 dames issus de 29 pays.La FAJ attend encore de régler le problème de billetterie qui avait déjà privé les judokas algériens de l'Open de Yaoundé, début novembre.

Interrogé sur le choix des représentants du judo algérien aux joutes africaines, le DTN a révélé qu'il sera fait à la fin du stage des sélections, entamé mercredi au Centre de regroupement et de préparation des élites nationales à Souidania (Alger).

"Les sélections nationales (14 dames et 18 hommes) effectuent depuis mercredi un stage qui se poursuivra jusqu'à la veille du départ pour Madagascar. Les judokas avaient, au préalable, effectué les tests PCR. Nous espérons qu'aucun d'eux ne soit positif", a expliqué Boutebcha, ajoutant que tout l'effectif avait été sensibilisé sur la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19.

En application du protocole sanitaire exigé par la Fédération internationale de judo, chaque athlète prenant part aux compétitions internationales doit effectuer deux tests PCR avant le départ pour le tournoi, à un intervalle de 72 heures, faute de quoi il ne lui sera pas possible de participer.

Sur les pronostics attendus aux Championnats d'Afrique, le responsable technique de la FAJ s'est montré optimiste, malgré la conjoncture sanitaire actuelle qui a contraint les athlètes à se contenter d'une préparation en Algérie et les a privés de compétitions internationales, à l'image des Opens de Yaoundé et de Dakar, où ils pouvaient engranger des points supplémentaires en vue d'une qualification aux JO-2020. Il a évité toutefois d'avancer un quelconque chiffre ou pronostic.

Il est à rappeler que les 41es Championnats d'Afrique de judo seniors étaient programmés du 24 au 26 décembre et précédés par ceux des cadets, juniors et kata. Mais en raison de la pandémie, l'Union africaine de judo avait décidé d'avancer ceux des seniors et d'annuler les autres.