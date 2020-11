Sahara Occidental: Sidati - Le parti pris aveugle de la France retarde et complique la tâche de la Minurso

Paris — Le représentant sahraoui du Front Polisario à Paris, Mohamed Sidati, a dénoncé samedi la politique et le "parti pris aveugle" de la France en faveur du Maroc qui retarde et complique" la tâche de la Mission des Nations unies au Sahara occidental pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui (MINURSO).

"La France qui par son parti pris est aux cotés du Maroc retarde et complique la tâche de la Mission de l'Onu au Sahara occidental empêchant l'avènement d'une solution juste à travers un référendum d'autodétermination", a déclaré M. Sidati dans une déclaration à l'APS, à l'issue de la grande manifestation tenue samedi à Paris pour dénoncer l'agression marocaine contre des civils sahraouis à El Guerguerat et appeler l'ONU à agir pour obliger le Maroc à se conformer au droit international.

Le responsable sahraoui a fait observer que "la France gagnerait en adoptant une position beaucoup plus neutre et équilibrée sur la question du Sahara occidental au lieu d'un parti pris aveugle", l'appelant à "cesser d'avoir une attitude partisane qui va à l'encontre du droit international et d'une solution juste et pacifique".

Dans ce contexte, M. Sidati a appelé le gouvernement français à "cesser d'avoir une attitude partisane qui ne fait que perdurer l'injustice", précisant qu'il est temps que la France "contribue à une solution juste et pacifique au Sahara occidental et ce dans l'intérêt de la paix la sécurité et la stabilité de toute la région du Maghreb".

M.Sidati a fait savoir que le collectif des associations de la communauté sahraouie en France, soutenu par la plateforme de solidarité avec le peuple du Sahara occidental, exige et demande une réunion urgente du Conseil de sécurité qui s'avère nécessaire pour restaurer le droit et rétablir la légalité internationale "bafoués par la communauté internationale créant ainsi une frustration et déception dans les esprits des Sahraouis devant l'attitude de la Minurso et par voie de ricoché de l'ONU qui sont restées inactives face aux agressions marocaines visant à dévier et saper le processus des Nations unies à l'autodétermination du peuple sahraoui".

Le rassemblement sur la Place de la République à Paris a été tenu samedi à l'appel du Collectif des associations de la Communauté Sahraouie en France et la Plateforme pour la Solidarité avec le peuple du Sahara occidental, a indiqué Mohamed Sidati, évoquant un "évènement important" qui marque "l'unité et la cohésion du peuple sahraoui".

Les manifestants sont venus massivement manifester avec enthousiasme pour soutenir la lutte légitime du peuple sahraoui, réitérant leur pleine adhésion aux objectifs du Front Polisario à l'autodétermination et à l'indépendance.

Les forces d'occupation marocaines ont violé le cessez-le-feu signé en 1991 avec le Front Polisario sous l'égide de l'ONU, en menant une agression militaire contre des civils sahraouis dans la région d'El Guerguerat le 13 novembre en cours, une zone considérée par l'ONU comme étant une région désarmée, suscitant de vives condamnations internationales.