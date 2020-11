Maroc: L'Alliance socialiste australienne condamne l'agression du Maroc et appelle à la tenue d'un référendum

Camberra — L'Alliance socialiste australienne a vivement condamné samedi l'agression du Maroc à el Guerguarat et la violation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, appelant l'ONU à tenir sa promesse d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui.

"Nous condamnons l'agression du Maroc et l'occupation continue" des territoires du Sahara occidental et "le pillage systématique des ressources naturelles sahraouies avec la complaisance des entreprises internationales", a indiqué l'exécutif national de l'Alliance socialiste.

L'Alliance socialiste a également déploré les "violations flagrantes des droits de l'homme" dans les territoires occupés du Sahara occidental, et appelé l'ONU à "tenir sa promesse d'un référendum d'autodétermination pour le peuple du Sahara occidental".

La zone d'el Guerguerat au Sahara occidental se trouve dans une zone tampon contrôlée par la Mission des Nations unies (MINURSO) et cette dernière (mission onusienne) "n'a pas réussi à protéger les manifestants sahraouis non armés de l'armée marocaine", a ajouté le parti.

Et de poursuivre: "Nous reconnaissons le Sahara occidental comme appartenant au peuple sahraoui et le Front Polisario comme les représentants légitimes du peuple sahraoui et exprimons notre solidarité avec eux dans leur lutte" contre l'occupation. "Nous reconnaissons le droit du peuple sahraoui d'utiliser tous les moyens nécessaires dans la lutte contre l'occupation et d'affirmer sa souveraineté, qui est reconnue dans le droit international. La responsabilité de la reprise de la guerre incombe aux Nations Unies".

Notant que cela aurait pu être évité si l'ONU avait mis en œuvre le cessez-le-feu signé en 1991 et le référendum d'autodétermination, l'Alliance socialiste a indiqué qu'"au lieu de cela, l'ONU a calé (exhorté par la France et les Etats-Unis) et a permis au Maroc d'établir des faits sur le terrain et donc de consolider l'occupation".

L'Alliance socialiste a signifié que "la reconnaissance de facto de la domination marocaine par l'ONU est une violation de leurs propres résolutions", et qu'"en vertu du droit international, les forces sahraouies défendent leur pays et le Maroc est un occupant".